Відомий український боксер Олександр Усик вийшов на публіку у розкішному пуховику від бренду Stone Island. Такий одяг обійшовся спортсмену у 3 070 доларів.

У стильному аутфіті Усик завітав у роздягальню "Бренфторда" після матчу з "Евертоном". Відповідними кадрами боксер поділився на своїй сторінці в Instagram (usykaa).

Як виглядав Усик

На подію спортсмен одягнув бежевий костюм і пуховик від відомого бренду Stone Island — це улюблена фірма боксера. Свій лук Усик доповнив довгим шарфом і шапкою кольору хакі.

Образ Усика Фото: Instagram Образ Усика Фото: Instagram

Ціна куртки становить майже 3 070 доларів (близько 138 400 гривень).

Образ Усика Фото: Instagram Ціна пуховика Фото: Скріншот

Усик полюбляє дорогі речі

Нещодавно повідомлялось, що Усик засвітив елітний годинник. Український боксер має Patek Philippe 5980/60G-001 2024 року випуску. Корпус годинника зроблений із білого золота, а його головна особливість — незвичайна конструкція хронографа.

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Вартість годинника Усика становить приблизно 160 тисяч євро. На сьогодні це орієнтовно 8 мільйонів гривень.

Годинник Усика Фото: Скріншот

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Сукня за 8 тисяч євро і костюм – за 1 300: Усики засвітили розкішні образи.

Катерина Усик похизувалась розкішним аутфітом. Образ обійшовся дружині боксера у 4 950 доларів (близько 222 332 гривень).

До речі, Катерина Усик показала наслідки російської атаки на Київ та область. Внаслідок удару постраждав їхній сімейний будинок.