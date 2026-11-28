Команда українського боксера вже розпочала переговори з представниками американського чемпіона у важкій вазі.

Чемпіон WBA та WBO Девід Бенавідес готовий провести поєдинок з Олександром Усиком. Про це він повідомив в інтерв'ю Boxing News.

Інтерв'ю Девіда Бенавідеса

За словами Бенавідеса, можливість бою з Усиком обговорювалася ще до його попереднього поєдинку. Американський боксер зазначив, що спочатку не сприйняв ці переговори надто серйозно, однак після його останнього бою представники Усика знову вийшли на зв'язок.

"Для мене стало несподіванкою, що він хоче повернутися у важку вагу. Контакт справді був: його команда зв'язалася з моєю. Безумовно, є інтерес з обох сторін", — розповів спортсмен.

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Бенавідес також повідомив, що спершу планує провести бій з австралійцем Джеєм Опетаєю. Цей поєдинок очікується у травні 2027 року.

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"Я людина слова. Як і я, Опетая шукав подібних можливостей. Тому я дотримаюся своєї обіцянки. У травні ми проведемо бій, а одразу після цього перейдемо до поєдинку з Усиком", — додав він.

Нагадаємо, раніше Усик зізнався, що хоче повернутися у важку вагу для поєдинку з Бенавідесом, зазначивши що зараз важить 96–97 кг.

Фокус також повідомляв, що Усик відповів на заклики ексчемпіона Тайсона Ф'юрі влаштувати їхній третій бій.