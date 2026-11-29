Международная федерация водных видов спорта, которая в апреле разрешила спортсменам из РФ и РБ выступать под национальными флагами, была вынуждена перенести в Мексику первый этап Кубка мира по прыжкам в воду 2027 года. Изначально соревнования должны были пройти в Канаде.

Правительство Канады приняло решение не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях на территории страны до тех пор, пока продолжается российская агрессия против Украины. В связи с принципиальной позицией канадских чиновников организация World Aquatics перенесла место проведения турнира.

Соревнования, как подчеркнули в федерации водных видов спорта, пройдут с 25 по 28 февраля 2027 года, как и планировалось ранее, но в другой стране.

Кроме того, World Aquatics исключила из календаря четвёртый этап Кубка мира по художественному плаванию, который должен был пройти в Канаде с 29 апреля по 1 мая. В настоящее время федерация ищет нового организатора соревнований.

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Напомним, что Финляндия, Швеция, Дания, Норвегия и Латвия отказались играть против сборной РФ по хоккею после решения о возвращении команды к соревнованиям. Эту позицию также поддержали Германия, Чехия и Австрия.

Кроме того, Фокус сообщал, что Международная федерация тяжелой атлетики приняла решение о проведении чемпионата мира 2030 года в Москве. Соревнования 2030 года станут первым этапом отбора на Олимпийские игры 2032 года.

Кроме того, российский футбольный союз ведет переговоры с Федерацией футбола США о возможном проведении товарищеского матча между национальными сборными этих стран.