Міжнародна федерація водних видів спорту, яка у квітні дозволила виступати спортсменам з РФ та РБ під національними прапорами, була вимушена перенести до Мексики перший етап Кубка світу зі стрибків у воду 2027 року. Спочатку змагання мали відбутися у Канаді.

Уряд Канади вирішив не допускати російських та білоруських спортсменів до участі у міжнародних змаганнях на території країни, доки триває російська агресія проти України. Через принципову позицію канадських урядовців World Aquatics перенесла місце проведення турніру.

Змагання, як наголосили у федерації водних видів спорту, відбудуться з 25 по 28 лютого 2027 року, як і було заплановано раніше, але в іншій державі.

Окрім того, World Aquatics виключила з календаря четвертий етап Кубка світу з артистичного плавання, який був запланований у Канаді з 29 квітня по 1 травня. На даний час федерація шукає нового організатора змагань.

Відео дня

Нагадаємо, Фінляндія, Швеція, Данія, Норвегія та Латвія відмовилися грати проти збірної РФ з хокею після рішення повернути команди до змагань. Підтримку цій позиції також висловили Німеччина, Чехія й Австрія.

Також Фокус писав, що Міжнародна федерація важкої атлетики вирішила, що чемпіонат світу 2030 року відбудеться в Москві. Змагання 2030 року стануть першим кваліфікаційним відбором на Олімпійські ігри 2032 року.

Окрім того, російський футбольний союз веде переговори з Федерацією футболу США щодо можливого проведення товариського матчу між національними збірними цих країн.