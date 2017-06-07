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Главная » Стиль жизни » Технологии » Яблоки с сюрпризом. Чем отличаются новые iPad Pro и iMac Pro от предыдущих моделей
Яблоки с сюрпризом. Чем отличаются новые iPad Pro и iMac Pro от предыдущих моделей
Фото: открытые источники

Яблоки с сюрпризом. Чем отличаются новые iPad Pro и iMac Pro от предыдущих моделей

Фокус выяснил, что особенного в первом планшете Apple с диагональю 10,5 дюйма и самом мощном iMac в истории компании

Наталья Медведева - 07.06.17 214
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С 5 по 9 июня в Сан-Хосе (Калифорния) компания  Apple проводит конференцию разработчиков WWDC 2017. В первый день были представлены новые или обновлённые модели планшетов, ноутбуков, компьютеров и анонсированы обновления операционных систем iOS 11 и masOS High Sierra, а также собственная беспроводная колонка Apple.

Фокус разобрался, чем отличаются новый 10,5-дюймовый планшет iPad Pro и компьютер iMac Pro от предыдущих моделей, а также узнал подробности об "умной" колонке HomePod.

iPad Pro

У Apple до сих пор было две модели iPad Pro, большей популярностью из которых пользовалась модель с диагональю 9,7 дюйма (есть ещё 12,5-дюймовая). На WWDC 2017 показали новый iPad Pro с диагональю 10,5 дюйма.

Размер корпуса 10,5-дюймовой новинки почти такой же, как у версии 9,7 дюйма. Рамка нового планшета стала на 40% меньше, благодаря чему Apple сделала iPad полноразмерную клавиатуру. Весит 400 г.

Дисплей Retina тоже изменился — он поддерживает технологию Pro Motion и может обновляться с частотой 120 Гц, за счёт чего изображение получается более чётким, ровным и плавным. Кроме того, благодаря снизившейся до 20 мс задержке отклика увеличится скорость работы со стилусом Apple Pencil. Технология ProMotion также снижает энергопотребление, поскольку автоматически регулирует частоту обновления в зависимости от того, как изображение движется на дисплее.

Благодаря антибликовому покрытию дисплей в новом iPad Pro 10,5" — самый яркий из дисплеев Apple, созданных для iPad. Он не "слепнет" ни в помещении, ни на улице. Поддерживаемая им технология True Tone динамически настраивает баланс белого с учётом уровня освещённости, чтобы изображение выглядело более естественным и чётким. Расширенный цветовой охват нового дисплея позволяет передавать цвета, как в цифровом кино.

iPad Pro 10,5" получил мощный процессор A10X Fusion с 64-битной архитектурой, который обеспечивает производительность выше, чем у многих современных ноутбуков. Он легко справляется с видеоиграми, рендерингом 3D-изображений, ретушированием фотографий и монтажом видео 4K. По сравнению с лучшим в своём классе процессором A9X, новый 6-ядерный процессор работает на 30% быстрее, а 12-ядерный графический процессор — на 40%. При этом планшет способен работать целый день без подзарядки.

Камеры в новый iPad Pro установлены такие же, как и в iPhone 7, — HD-камера FaceTime 7 Мп и камера 12 Мп с оптической стабилизацией изображения. А это значит, что можно будет снимать качественные фото и видеоролики и на планшет.

Сначала iPad будет поставляться с iOS 10, но в сентябре обновится до iOS 11, что, по заверению Apple, значительно расширит его возможности.

iPad Pro 10,5 дюйма в цветах "серый космос", "розовое золото", золотой и серебристый доступен по цене от $649 на сайте apple.com за модель ёмкостью 64 ГБ с поддержкой Wi-Fi. Стилус Apple Pencil по цене $99 также можно заказать на apple.com. Клавиатура Smart Keyboard угольно-чёрного цвета при заказе на сайте компании обойдётся в $159.

iMac Pro

Совершенно новая линейка компьютеров iMac Pro уровня рабочих станций создана для профессиональных пользователей, которым нужно решать самые ресурсоёмкие задачи. Компьютеры получили 27-дюймовые дисплеи Retina 5K, поддерживающие до 1 миллиарда цветов, процессоры Xeon, имеющие до 18 вычислительных ядер, и графическую систему нового поколения. Они позволяют без проблем редактировать сложную графику, создавать контент виртуальной реальности и осуществлять 3D-рендеринг.

Благодаря флеш-накопителям и совершенно новой системе терморегуляции тонкий цельный корпус iMac Pro охлаждается на 80% эффективнее, чем прежде.

iMac Pro оснащён новым графическим процессором Radeon Pro Vega с новым вычислительным ядром следующего поколения и имеющим до 16 ГБ встроенной высокоскоростной памяти HBM2. Его скорость при обработке чисел одинарной точности достигает 11 терафлопс — этого более чем достаточно для 3D-рендеринга в режиме реального времени и создания реалистичного контента виртуальной реальности с высокой частотой кадров. А при обработке чисел половинной точности, которая идеально подходит для машинного обучения, iMac Pro выдаёт 22 терафлопс.

iMac Pro поддерживает SSD-накопители ёмкостью до 4 ТБ и до 128 ГБ памяти ECC. А к четырём портам Thunderbolt 3 можно подключить до двух высокопроизводительных RAID-массивов и двух мониторов 5K одновременно. Впервые iMac Pro оснащается портом Ethernet 10 Гбит/с, через который можно передавать данные в 10 раз быстрее.

iMac Pro и аксессуары к нему, включая клавиатуру, выполнены в стильном цвете "серый космос", при этом сам моноблок стал немного толще, чем предыдущие модели компьютера.

Начало поставок iMac Pro запланировано на декабрь этого года, ожидаемая цена — от $4999.

HomePod

Над созданием "умной" беспроводной домашней акустической системы инженеры Apple работали несколько лет.

Колонка HomePod получила технологию ориентации в пространстве, используя которую определяет, в какой части комнаты она расположена (в углу, на столе или на книжной полке), и за пару секунд автоматически настраивает звук. Динамик — чуть больше 15 см в высоту и при этом оснащён фирменным большим сабвуфером, а также блоком из семи направленных высокочастотных динамиков.

HomePod подчиняется системе голосового управления Siri. В нём установлены шесть микрофонов, поэтому "услышит" команду даже с другой стороны комнаты, даже если играет громкая музыка. Достаточно сказать: "Привет, Siri! Мне нравится эта песня", и HomePod вместе с Apple Music научится выявлять предпочтения владельца среди сотен жанров и настроений и десятков тысяч плей-листов, а также запоминать эту информацию и передавать её на другие устройства.

Кроме того, с помощью HomePod и Siri можно отправлять сообщения, узнавать новости, прогноз погоды и информацию о спортивных событиях, а также управлять компонентами умного дома (включить свет, закрыть шторы и так далее). HomePod способен обеспечивать дистанционный доступ к устройствам и управлению автоматикой через приложение "Дом" на iPhone или iPad.

HomePod появится в продаже в декабре по цене от $349 — сначала в Австралии, Великобритании и США. Устройство будет доступно в белом цвете и цвете "серый космос". Динамик HomePod совместим с iPhone 5s и более новыми моделями под управлением iOS 11.

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