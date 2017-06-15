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Главная » Стиль жизни » Технологии » Twitter представил новый дизайн

Twitter представил новый дизайн

Twitter представил новый дизайн
Фото из открытых источников

В компании пообещали, что аудитория сервиса сможет ознакомиться с обновлением в течение ближайших дней и недель

15.06.17 30
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Сервис микроблогов Twitter анонсировал масштабное обновление дизайна сайта и мобильных приложений.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на официальный блог компании.

Дизайнеры полностью изменили внешний вид профилей и навигационного меню сервиса. Кроме того, изменение количества лайков и ретвитов теперь будет демонстрироваться в режиме реального времени.

Помимо прочего, в мобильных приложениях появилась специальная вкладка, объединяющая информацию о профиле и настройки. Пользователи операционной системы iOS также смогут открывать ссылки не в браузере внутри приложения, а через Safari. Это позволит владельцам подписок на те или иные издания быстрее входить в свои аккаунты.

В компании пообещали, что аудитория сервиса сможет ознакомиться с обновлением в течение ближайших дней и недель. При этом некоторые из нововведений доступны уже сейчас.

Напомним, Twitter будет устанавливать личности агрессивных пользователей.

 
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