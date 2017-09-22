Википедия приносит пользу для науки, - исследование

Ученые все чаще используют открытую энциклопедию в работе над статьями

Специалисты Массачусетского технологического института (MIT) и Питтсбургского университета (Pitt) решили выяснить, приносит ли всемирно известная интернет-энциклопедия "Википедия" какую-либо научную пользу.

Для этого они провели соответствующее исследование, его результаты недавно были опубликованы на SSRN, на которые ссылаются мировые СМИ.

В своей работе авторы доказали, что ученые и другие научные работники все чаще используют Википедию в работе над статьями.

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Эксперимент заключался в следующем: ученые из двух университетов поручили аспирантам подготовить несколько научных статей, которых нет на Википедии. Половину материалов опубликовали в энциклопедии, а половину нет. Через некоторое время они обнаружили, что загруженные в Википедию статьи получили тысячи просмотров и ссылок в научных работах других исследователей, а обычные материалы остались незамеченными.

По словам авторов, результаты свидетельствуют, что публикация научных знаний в доступных источниках является экономически эффективным способом продвижения науки, особенно в случаях отсутствия доступа к традиционным источникам научной информации.

Напомним, Анкара отклонила апелляцию Викимедии.