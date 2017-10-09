В рекламе на сайтах Google и Facebook обнаружили "руку Москвы"

Около 3 тыс. рекламных постов в Instagram на темы мигрантов, права на ношение оружия, ЛГБТ оплатили различные российские компании

Google нашел следы российского финансирования в контекстной рекламе политического содержания. Одновременно с этим Facebook обнародовал сообщение о том, что как минимум три тысячи политических рекламных постов в Instagram также были оплачены из России. Об этом сообщает Русская служба ВВС со ссылкой на американские СМИ.

Свидетельства того, что из России были оплачены рекламные посты политического содержания во время недавних президентских выборов в США, были обнаружены во время внутреннего расследования.

Как пишет 9 октября Washington Post, речь идет о контекстной рекламе AdWords на платформах Youtube, Gmail и самого поисковика.

Данные расследования пока не опубликованы. О его результатах газете Washington Post рассказал источник в компании на условиях анонимности.

По его словам, общая стоимость оплаченной рекламы составила меньше ста тысяч долларов. При этом деньги поступали от структур, как утверждается, "связанных с российскими структурами".

Google напрямую пока не подтвердил и не опроверг обнародованные в прессе сведения.

На просьбу Русской службы Би-би-си прокомментировать публикацию официальный представитель Google в России заявил: "У компании есть ряд строгих правил AdWords, которые включают ограничения таргетинга объявлений с политическим контентом и запреты на таргетинг по национальным и религиозным признакам".

"Мы внимательно изучаем попытки обмануть наши системы, работая с исследовательскими центрами и другими компаниями, и будем оказывать содействие в текущих запросах", – добавил представитель компании.

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По данным Facebook, сто тысяч долларов покрывают траты на посты только одной прокремлевской компании – "Агентства интернет-исследований".

Facebook считает, что эта и другие компании оплачивали работу "кремлевских троллей".

Расследование коснулось и рекламы в сервисе обмена фотографиями Instagram, который принадлежит компании.

Согласно последним опубликованным данным, около трех тысяч рекламных постов в Instagram на тему мигрантов, права на ношение оружия, ЛГБТ были оплачены различными компаниями в России.

Вице-президент Facebook Эллиот Шрейдж, написал в своем блоге, что, по его оценкам, около 10 млн человек могли бы увидеть некоторые из этих постов в своих лентах. При этом, 25% публикаций, скорее всего, не увидел никто.

Цена почти всех постов не превышала тысячи долларов, причем половина их них стоила меньше трех долларов каждый. На рекламу, которую все-таки увидели пользователи, было потрачено 6700 долларов, написал Шрейдж.

Facebook объявил, что изменит алгоритм работы с платными постами, в том числе введет "дополнительную оценку и одобрение сотрудниками".

По словам источника, в расследовании Google говорится, что рекламу на площадках поисковика и посты троллей в Facebook оплачивали разные российские структуры.

Конгресс США в настоящее время ведет масштабное расследование о роли России во время президентских выборов в 2016 году.

Facebook, как и Twitter, уже передали конгрессу собранные данные. 1 ноября представители интернет-компаний, в том числе и Google, выступят с показаниями в сенате.