В соцсети Facebook произошел масштабный сбой

Проблемы зафиксированы во всем мире, хотя и не у всех пользователей

В социальной сети Facebook сегодня, 11 октября, произошел масштабный сбой. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на сервис DownDetector.

Пользователи интернета по всему миру сообщают о неполадках в работе сайта, также сбой проявляется и в мобильных приложениях.

Пользователи сообщают, что пытаясь зайти на сайт, они обнаруживали пустую страницу без загрузки. Другие сообщили, что они могут загружать только определенные части сайта или приложения.

Проблемы были зафиксированы во всем мире, хотя и не у всех пользователей. На веб-сайте Down Detector тысячи людей жаловались на проблемы.

Больше всего жалоб на проблемы с доступом к ресурсам поступает из Соединенных Штатов Америки, стран Европы и Южной Америки, а также Японии.

Пока неясно, что стало причиной сбоя в работе социальных сетей. В Facebook пока не подтвердили наличие проблем с доступом к ресурсу.

На украинском сегменте Facebook явных проблем обнаружено не было. Сайт иногда со сбоями, но продолжает работать.