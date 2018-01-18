Будущее настало. 15 предсказаний 1999 года, которые сбылись сегодня

Business Insider выбрал 15 технологий будущего из книги Билла Гейтса "Бизнес со скоростью мысли" 1999 года, которые уже стали обыденностью

19 лет назад Билл Гейтс написал книгу "Бизнес со скоростью мысли", в которой сделал несколько прогнозов о развитии информационных технологий. К моменту выхода книги критики и читатели сочли написанное за небылицы технаря-фантазёра, но спустя почти 20 лет предсказанное Гейтсом в книге уже сбылось или вот-вот сбудется.

Сайты, сравнивающие цены на товары

Прогноз: "Вскоре появятся сайты, которые будут автоматически сравнивать цены, что позволит людям видеть прайсы сразу с нескольких веб-сайтов и находить из перечня самый дешёвый товар".

Что видим сейчас: можно легко сравнивать цены на одинаковый товар за считаные секунды. В США такими платформами выступают NexTag, Price Grabber и даже Bing Shopping от Microsoft. В Украине популярными сервисами являются Hotline, Price.ua.

Портативные устройства

Прогноз: "Люди будут всегда иметь при себе небольшие устройства, которые позволят им постоянно оставаться на связи и даже отдалённо работать, где бы они ни находились. Вскоре человечество будет проверять новости, просматривать онлайн табло прилётов и отлётов самолётов, получать информацию с финансовых рынков и многое другое".

Что видим сейчас: смартфоны, умные часы, Bluetooth-гарнитура, а также портативные накопители, где пользователь может хранить информацию.

Онлайн-банкинг и медицинское обслуживание через интернет

Прогноз: "Люди будут оплачивать счета, заботится о финансах и общаться с врачами через интернет".

Что видим сейчас: хотя технологии пока не доросли до того, чтобы пациент мог не посещать врача физически, есть множество сайтов для поиска докторов, где пациенты получают консультации по медицинским вопросам.

Также можно одалживать деньги онлайн и производить через интернет платежи.

Онлайн-помощник

Прогноз: "Появится персональный собеседник, который будет подключать и синхронизировать все ваши устройства. Также помощнику можно будет голосом дать задачу, например, выдать ингредиенты для определённого блюда, и он тут же даст ответ".

Что видим сейчас: всевозможные виртуальные помощники голоса, такие как Google Assistant, Siri и Amazon Alexa, которые выдают вам информацию при запросе её вслух. А умное устройство Nest собирает данные о вашей повседневной жизни, что позволяет, например, автоматически подбирать комфортную для вас температуру в доме.

Мониторинг дома онлайн

Прогноз: "Вскоре камеры видеонаблюдения в вашем доме станут обычным явлением, они будут сообщать о том, есть ли кто-то около вашего дома".

Что видим сейчас: наличие компаний, позволяющих просматривать видео с камер на вашем телефоне. Они присылают вам уведомления, когда человек появляется возле вашего дома.

Социальные сети

Прогноз: "Вскоре будут доступны личные веб-сайты для друзей и семьи, что позволит вам легко с ними общаться".

Что видим сейчас: не совсем личные веб-сайты, но Facebook, Whats App, Instagram, Snapchat, Line, Slack и множество других приложений предоставляют вам простой способ поддерживать связь с большими и малыми группами людей.

Автоматические предложения через интернет

Прогноз: "Программное обеспечение, которое знает, когда и куда вы забронировали поездку, и использует эту информацию, чтобы предлагать различную активность в пункте назначения, например, скидки, более дешёвые цены на то, что вы хотите".

Что видим сейчас: появилось множество туристических сайтов, которые дают предложения на основе истории ваших просмотров в интернете или ваших путешествий. Такие гиганты, как Google и Facebook, предлагают рекламные объявления на основе просмотренных вами ранее сайтов.

Сайты с дискуссиями вокруг соревнований, которые происходят сейчас

Прогноз: "Во время просмотра спортивных соревнований на телевидении различные сервисы позволят вам обсуждать происходящее в прямом эфире и принять участие в конкурсе, где вы проголосуете за того, кто, по вашему мнению, победит".

Что видим сейчас: есть множество сайтов, которые позволяют это делать. Лидером в спортивных дискуссиях является Twitter. Эта компания даже проводила эксперимент со стримом соревнований.

Ссылки на сайты во время ТВ-трансляции

Прогноз: "Телевизионная трансляция будет включать ссылки на веб-сайты, которые вы смотрите".

Что видим сейчас: почти каждый рекламный ролик имеет ссылку на веб-сайт товара или QR-код.

Онлайн-дискуссии

Прогноз: "Жители городов и стран смогут проводить интернет-дискуссии по вопросам, которые их волнуют, например, местная политика, городское планирование или безопасность".

Что видим сейчас: на большинстве новостных сайтов есть разделы, где люди могут обсуждать какую-нибудь проблему. Например социальные сети Twitter и Facebook сыграли значительную роль в политических революциях в Ливии, Египте и Тунисе в 2011 году.

Сайты по интересам

Прогноз: "На онлайн-сообщества будет влиять не ваше местонахождение, а скорее ваши интересы".

Что видим сейчас: все виды новостных сайтов и онлайн-сообществ структурированы тематически.

Программное обеспечение по менеджменту

Прогноз: "Менеджеры проектов, желающие собрать команду, смогут это делать через интернет: описывать проект и получать рекомендации от доступных людей, которые соответствовали бы их требованиям".

Что видим сейчас: различное программное обеспечения для организации рабочего процесса на корпоративном пространстве, включая Slack, Asana и Trello, где вы набираете, формируете команды и даёте задания другим. Между тем такие компании, как Fiverr и Gigster, помогают связаться с сотрудниками, необходимыми для реализации проектов.

Рекрутинг онлайн

Прогноз: "Люди смогут находить работу, не выходя из дома".

Что видим сейчас: существуют сайты, где люди могут размещать свои резюме и искать работу.

По материалам: Business Insider

Перевод Даниила Непочатова