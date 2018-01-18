Все статьиВсе новостиВсе мнения
Общество
Мнения
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Стиль жизни » Технологии » Будущее настало. 15 предсказаний 1999 года, которые сбылись сегодня
Будущее настало. 15 предсказаний 1999 года, которые сбылись сегодня
Фото: Mark Wilson/Getty Images

Будущее настало. 15 предсказаний 1999 года, которые сбылись сегодня

Business Insider выбрал 15 технологий будущего из книги Билла Гейтса "Бизнес со скоростью мысли" 1999 года, которые уже стали обыденностью

18.01.18 717
1600

19 лет назад Билл Гейтс написал книгу "Бизнес со скоростью мысли", в которой сделал несколько прогнозов о развитии информационных технологий. К моменту выхода книги критики и читатели сочли написанное за небылицы технаря-фантазёра, но спустя почти 20 лет предсказанное Гейтсом в книге уже сбылось или вот-вот сбудется.

Сайты, сравнивающие цены на товары

Прогноз: "Вскоре появятся сайты, которые будут автоматически сравнивать цены, что позволит людям видеть прайсы сразу с нескольких веб-сайтов и находить из перечня самый дешёвый товар".

Что видим сейчас: можно легко сравнивать цены на одинаковый товар за считаные секунды. В США такими платформами выступают NexTag, Price Grabber и даже Bing Shopping от Microsoft. В Украине популярными сервисами являются Hotline, Price.ua.

Портативные устройства

Прогноз: "Люди будут всегда иметь при себе небольшие устройства, которые позволят им постоянно оставаться на связи и даже отдалённо работать, где бы они ни находились. Вскоре человечество будет проверять новости, просматривать онлайн табло прилётов и отлётов самолётов, получать информацию с финансовых рынков и многое другое".

Что видим сейчас: смартфоны, умные часы, Bluetooth-гарнитура, а также портативные накопители, где пользователь может хранить информацию.

Онлайн-банкинг и медицинское обслуживание через интернет

Прогноз: "Люди будут оплачивать счета, заботится о финансах и общаться с врачами через интернет".

Что видим сейчас: хотя технологии пока не доросли до того, чтобы пациент мог не посещать врача физически, есть множество сайтов для поиска докторов, где пациенты получают консультации по медицинским вопросам.

Также можно одалживать деньги онлайн и производить через интернет платежи.

Онлайн-помощник

Прогноз: "Появится персональный собеседник, который будет подключать и синхронизировать все ваши устройства. Также помощнику можно будет голосом дать задачу, например, выдать ингредиенты для определённого блюда, и он тут же даст ответ".

Что видим сейчас: всевозможные виртуальные помощники голоса, такие как Google Assistant, Siri и Amazon Alexa, которые выдают вам информацию при запросе её вслух. А умное устройство Nest собирает данные о вашей повседневной жизни, что позволяет, например, автоматически подбирать комфортную для вас температуру в доме.

Мониторинг дома онлайн

Прогноз: "Вскоре камеры видеонаблюдения в вашем доме станут обычным явлением, они будут сообщать о том, есть ли кто-то около вашего дома".

Что видим сейчас: наличие компаний, позволяющих просматривать видео с камер на вашем телефоне. Они присылают вам уведомления, когда человек появляется возле вашего дома.

Социальные сети

Прогноз: "Вскоре будут доступны личные веб-сайты для друзей и семьи, что позволит вам легко с ними общаться".

Что видим сейчас: не совсем личные веб-сайты, но Facebook, Whats App, Instagram, Snapchat, Line, Slack и множество других приложений предоставляют вам простой способ поддерживать связь с большими и малыми группами людей.

Автоматические предложения через интернет

Прогноз: "Программное обеспечение, которое знает, когда и куда вы забронировали поездку, и использует эту информацию, чтобы предлагать различную активность в пункте назначения, например, скидки, более дешёвые цены на то, что вы хотите".

Что видим сейчас: появилось множество туристических сайтов, которые дают предложения на основе истории ваших просмотров в интернете или ваших путешествий. Такие гиганты, как Google и Facebook, предлагают рекламные объявления на основе просмотренных вами ранее сайтов.

Сайты с дискуссиями вокруг соревнований, которые происходят сейчас

Прогноз: "Во время просмотра спортивных соревнований на телевидении различные сервисы позволят вам обсуждать происходящее в прямом эфире и принять участие в конкурсе, где вы проголосуете за того, кто, по вашему мнению, победит".

Что видим сейчас: есть множество сайтов, которые позволяют это делать. Лидером в спортивных дискуссиях является Twitter. Эта компания даже проводила эксперимент со стримом соревнований.

Ссылки на сайты во время ТВ-трансляции

Прогноз: "Телевизионная трансляция будет включать ссылки на веб-сайты, которые вы смотрите".

Что видим сейчас: почти каждый рекламный ролик имеет ссылку на веб-сайт товара или QR-код.

Онлайн-дискуссии

Прогноз: "Жители городов и стран смогут проводить интернет-дискуссии по вопросам, которые их волнуют, например, местная политика, городское планирование или безопасность".

Что видим сейчас: на большинстве новостных сайтов есть разделы, где люди могут обсуждать какую-нибудь проблему. Например социальные сети Twitter и Facebook сыграли значительную роль в политических революциях в Ливии, Египте и Тунисе в 2011 году.

Сайты по интересам

Прогноз: "На онлайн-сообщества будет влиять не ваше местонахождение, а скорее ваши интересы".

Что видим сейчас: все виды новостных сайтов и онлайн-сообществ структурированы тематически.

Программное обеспечение по менеджменту

Прогноз: "Менеджеры проектов, желающие собрать команду, смогут это делать через интернет: описывать проект и получать рекомендации от доступных людей, которые соответствовали бы их требованиям".

Что видим сейчас: различное программное обеспечения для организации рабочего процесса на корпоративном пространстве, включая Slack, Asana и Trello, где вы набираете, формируете команды и даёте задания другим. Между тем такие компании, как Fiverr и Gigster, помогают связаться с сотрудниками, необходимыми для реализации проектов.

Рекрутинг онлайн

Прогноз: "Люди смогут находить работу, не выходя из дома".

Что видим сейчас: существуют сайты, где люди могут размещать свои резюме и искать работу.

По материалам: Business Insider
Перевод Даниила Непочатова

16
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Искусственный интеллект превзошел человека в понимании прочитанного текстаСША запустили в космос секретный военный спутникCES-2018: с ума сойти. 13 гаджетов будущего на выставке в Лас-Вегасе

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Человек-сосна. Как Андрей Сагайдак впустил в себя лес 8247
  2. Дважды Новый год. Как киевляне отмечали "старый Новый год" 100 лет назад 21222
  3. Чёрный пояс. 10 фактов о новом председателе правления ПриватБанка 14545
  4. Непарная обувь. Рождественская история о всплеске личного идиотизма 4939
  5. ВИЧная жизнь. О жизни под кайфом, болезни и любви, которая побеждает болезнь 2032
  6. Вандалы ХХI века. Кто и как может уничтожить археологические раскопки на Почтовой площади 1731
  7. Суп с лососем и престижные ПТУ. 7 фактов о финском образовании 3725
  8. Кобзарь без врага. Как Тарас Шевченко помогает открыть украинскую мифологию 2285
  9. Снимает и показывает Украина. Какие украинские фильмы 2017 года стоит посмотреть 4896
  10. Румянец взросления. Лучшие фильмы, не попавшие в украинский прокат 5017
  1. Украинка будет получать $172 тысячи в год до конца жизни 3168 / 4669
  2. ЕС намекнул на возможность приостановки безвиза для Украины 2041 / 4965
  3. В Херсоне хирурги пришили пациенту отрезанную руку 1828 / 5489
  4. Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса 1598 / 3557
  5. Климкин похвалил Кличко 1503 / 1760
  6. Посмотрите, а? Почему мы не хотим знать то, что знает Google 1478 / 52944
  7. Вне клетки. Почему в Украине должны исчезнуть детские интернаты 1071 / 1814
  8. Кабмин снял ограничения на получение земли участниками АТО 943 / 4028
  9. Олимпиадное дело. Как стать звездой интеллектуального спорта 939 / 1181
  10. Брижит Бардо считает лицемерием обвинения в сексуальных домогательствах в Голливуде 899 / 1152
  1. Москва отреагировала на признание РФ в Украине агрессором 105 / 98011
  2. Олимпиадное дело. Как стать звездой интеллектуального спорта 29 / 1181
  3. Закон о Донбассе. Как красиво взмахнуть шашкой, чтобы не навредить противнику и самому не пораниться 25 / 12512
  4. Первая украинско-советская. Как 100 лет назад Россия объявила войну Украине 19 / 2029
  5. Порошенко предложил уволить Гонтареву и назначить нового главу НБУ 14 / 1994
  6. Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса 13 / 3557
  7. В Херсоне хирурги пришили пациенту отрезанную руку 11 / 5489
  8. ЕС намекнул на возможность приостановки безвиза для Украины 10 / 4965
  9. Посмотрите, а? Почему мы не хотим знать то, что знает Google 10 / 52944
  10. Вне клетки. Почему в Украине должны исчезнуть детские интернаты 9 / 1814
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.