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Видео NASA показало, как работает складываемое в полете крыло

<span class="label red">Видео</span> NASA показало, как работает складываемое в полете крыло
Фото: nasa.gov

Серийно такая конструкция пока не применяется

26.01.18 50
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NASA провело очередные испытания складываемых в полете законцовок, которые, как ожидается, позволят увеличить подъемную силы крыла и управляемость самолетом при малой скорости полета. Об этом сообщает N+1.

По итогам одного из испытаний агентство опубликовало видеозапись работы складываемого крыла во время полета. Испытания проводились в Летно-исследовательском центре Армстронга в Калифорнии.

Складное крыло, угол установки закрылков которого можно было бы менять во время полета, само по себе не является новой разработкой. Тем не менее серийно такая конструкция не применяется пока ни на одном военном или гражданском самолете.

В 1960-х годах в США проводились испытания прототипа стратегического бомбардировщика XB-70 Valkyrie. Этот сверхзвуковой самолет получил складное крыло, концы которого в полете опускались вниз на угол в 65 градусов. Опущенные вниз концы позволяли удержать под планером самолета сверхзвуковую ударную волну, тем самым увеличивая давление под крылом за счет скачков уплотнения.

В результате, по данным американских исследований 1960-х годов, такое конструкторское решение позволяло увеличить аэродинамическое качество самолета на 30 процентов. Кроме того, в полете на крейсерской скорости опущенные вниз концы крыла Valkyrie служили дополнительными килями. Программу XB-70 закрыли в конце 1960-х годов.

Разработка нового крыла ведется в рамках проекта SAW (Spanwise Adaptive Wing, адаптивное по размаху крыло). Предполагается, что на пассажирском самолете при посадке законцовки будут опускаться вниз под прямым углом к плоскости крыла, а при взлете — устанавливаться в одну плоскость с крылом. При полете на крейсерской скорости законцовки будут подняты под углом к крылу, чтобы образовать винглеты.

При посадке отклоненные книзу законцовки крыла будут также выполнять роль стабилизаторов и рулей направления. По оценке NASA, это, в свою очередь, позволит существенно уменьшить размеры киля. Большой киль полезен для стабилизации и управления при малой скорости полета или при отказе двигателей, однако на крейсерской скорости создает дополнительное сопротивление и увеличивает расход топлива.

Испытания складываемого в полете крыла проводятся на беспилотном летательном аппарате PTERA, имеющем крыло длиной 4,5 метра, из которых совокупная длина складываемых участков составляет 0,8 метра. Подвижные элементы в полете могут отклоняться вверх и вниз на 75 градусов. За отклонение закрылков отвечают металлические элементы, сделанные из сплава с эффектом памяти.

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