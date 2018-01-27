Умные вещи. 19 полезных гаджетов с выставки CES 2018

90% представленных в Лас-Вегасе на выставке потребительской электроники CES новинок являются серийными и появятся на полках магазинов в течение 2018 года

С 9 по 12 января в Лас-Вегасе прошла выставка потребительской электроники CES. Её размах поражает — в этом году участвовало 3,9 тыс. компаний, 20 из которых — украинские. Посетителей было около 200 тыс. После крупных выставок принято обсуждать не только новинки, но и роль самого мероприятия в индустрии и в обществе.

Авторов сотен рецензий и подборок можно разделить на два больших лагеря. Оптимисты с упоением рассказывают о новых технологиях и прогрессе человечества. Скептики говорят, что ничего нового они не увидели. Есть и те, кто считает, что время больших выставок потребительских товаров прошло. Позицию пессимистов разделяют вечные конкуренты Apple и Samsung. Первая вообще не выставляет продукцию в Лас-Вегасе, а вторая приберегает свои главные новинки вроде смартфонов Galaxy для индивидуальной презентации.

Но будем честны: дело не в технологиях и их новизне. Ведь CES — мероприятие для потребителей. Концептуальные исследования и потребрынки движутся с разной скоростью. Можно придумать сколь угодно смелое новшество, но для его доработки и тестирования, чтобы оно подходило миллионам гаджетов, требуются годы, порой даже десятилетия. К примеру, сенсорные экраны наших смартфонов. Идею того, что компьютером можно управлять с помощью прикосновения к экрану, британцы представили ещё в 1965 году. Но прежде чем сенсорные экраны вошли в наш быт, прошло 40 лет!

Уникальность CES как раз в том, что 90% представленных в Лас-Вегасе новинок являются серийными и появятся на полках магазинов в течение 2018 года. Если же говорить о технологиях, то нового на выставке действительно было очень мало. Ведь мы уже не раз слышали и о роботах-горничных, и об интернете вещей. Но ценность этих новинок в том, что отныне они доступны и станут частью повседневной жизни потребителя. Это та самая синица в руке, которая лучше журавля в небе.

Всё подключено. Вещи, которые ушли в интернет

Интернет вещей, или IoT — крупное направление на рынке гаджетов. Его представители работают над тем, чтобы подключить к интернету и снабдить технологиями искусственного интеллекта любой прибор. В перспективе этим полезным свойством будут обладать чуть ли не все вещи, окружающие человека, — от одежды до мебели.

На данном этапе производители активнее всего работают с техникой для дома. Главная новость в том, что она обретает голос. Он принадлежит электронным ассистентам, голосовым сервисам, работающим на основе облачных технологий. Самый популярный из них — Алекса от исследовательских лабораторий Amazon.

Голосом Алексы свои новинки снабдила компания LG. Теперь холодильник InstaView ThinQ может многое поведать о своём внутреннем мире. Скажем, если вы выбрали рецепт какого-нибудь блюда, то Алекса подскажет, какие ингредиенты есть для его приготовления. Если к холодильнику подключена духовка, то Алекса зачитает инструкции во время готовки, а в перерывах поставит любимую музыку. Благодаря приложению в смартфоне прямо в супермаркете вы сможете связаться с говорящим холодильником и уточнить, каких продуктов не хватает.

Интернет вещей становится ближе к человеку в буквальном смысле. Сегодня разработчики уделяют много внимания гаджетам, которые мониторят состояние здоровья и качество жизни. Эти устройства становятся всё компактнее и переходят в категорию нательных. К примеру, тестеры для аллергиков, которые можно носить в кармане, прицепить на шею или к связке ключей.

Ещё меньше по размеру сенсор L’Oréal’s UV Sense, созданный для профилактики рака кожи. Он работает без батареи, имеет толщину два миллиметра, диаметр девять миллиметров, наклеивается на ноготь. Сенсор постоянно собирает информацию о солнечной активности и посылает её на специальное приложение. Так пользователь может узнать об уровне ультрафиолета: если он высокий, то сенсор посоветует спрятаться в тени.

И ещё интересное: тренажёр Peloton Tread с большим монитором и выходом в интернет, банковская карта Dynamic Wallet Card с интеграцией других карт и выводом сообщений о транзакциях на экран.

Онлайн-фитнес Монитор тренажёра Peloton Tread показывает онлайн-тренировки, считает ваши показатели и анализирует достижения. Поговорите с ним Холодильник LG InstaView ThinQ говорит голосом Алексы, электронного ассистента от Amazon. От солнца Сенсор L’Oréal’s UV Sense передаёт данные на приложение с помощью технологии NFC, которая применяется в банковских картах с опцией Pay Wave. Покупки на связи У платёжной карты Dynamic Wallet Card есть выход в интернет, встроенный чип и антенна, как у мобильного телефона.

В лучшем мире. Чем дополнить реальность

Несколько лет назад приборам, взаимодействующим с виртуальной реальностью, прочили большое будущее на рынке. Однако они по-прежнему остаются нишевыми, ведь дабы воспринимать виртуальную реальность, нужно, чтобы она была. Конструированием виртуального занимаются не так много компаний — преимущественно создатели компьютерных игр, военные разработчики, крупные научные лаборатории и пара кинокомпаний. Пока гарнитуры виртуальной реальности популярны только у геймеров, хотя на CES 2018 было представлено достаточно новинок — в частности, HTC Vive Pro, а также китайский бюджетный вариант Xiaomi Mi VR Standalone.

Гораздо популярнее "дополненная реальность", которая накладывает цифровые данные на объективную действительность и делает наш несовершенный мир чётче и краше. Или помогает абстрагироваться от его недостатков. Классический пример — "умные" очки с выходом в интернет, встроенным дисплеем, камерой и микрофонами. С их помощью можно делать фото и видео и сразу выкладывать в соцсети. А при взгляде на товар в магазине — получать информацию о нём из Сети.

"Умные" очки — не новость для рынка, пять лет назад их представлял Google и потерпел маркетинговую неудачу. Однако сейчас, кажется, наступил переломный момент. Потребители уже созрели для такого продукта. У Google же появился конкурент — очки Vuzix Blade, получившие массу положительных отзывов.

Как уже отмечалось, с помощью дополненной реальности можно исправить недостатки окружающего мира. Украинские разработчики из бюро ARTKB в Лас-Вегасе показали гарнитуру-маску Hushme. Она предназначена для телефонных разговоров в людных местах. Когда вы не хотите, чтобы посторонние услышали вашу беседу, то надеваете маску и говорите в неё. Гаджет подключается к смартфону и заменяет шум толпы другими звуками. Вы слышите порывы ветра, пение птиц, крики обезьян, что угодно на ваш вкус. Окружающие не слышат, о чём вы говорите.

И ещё интересное: Маска Dreamlite для улучшения сна, которая мигает зелёными огнями в специальном сонном ритме, собирает и передаёт на приложение информацию о качестве вашего сна. Для детей появилась зубная щётка Kolibree Magik, она подключена к игровому приложению и работает как джойстик. Каждое движение щётки — это убитый монстр в игре. Так ребёнок и за здоровьем следит, и в экран смотрит по делу.

Нескучный ритуал Зубная щётка Kolibree Magik позволяет детям одновременно следить за здоровьем и играть. Без помех Гарнитура-маска Hushme от украинского бюро ARTKB защищает телефонные разговоры от подслушивания. Чётче и краше "Умные" очки Vuzix Blade с функциями дополненной реальности. Для геймеров Гарнитура виртуальной реальности HTC Vive Pro. Китайская версия Гарнитура виртуальной реальности Xiaomi Mi VR Standalone. Полный комплект К гарнитуре Oculus Go компания-производитель предлагает игры и кино в 3D-формате. Спи, моя радость Благодаря маске Dreamlite вы узнаете многое о качестве вашего сна.

Полезные роботы. Полезные роботы

Футурологи предсказывают, что в ближайшие 30 лет роботы будут выполнять всю чёрную работу. Исчезнут десятки рабочих специальностей. На потребительском рынке пока роботов мало, и до недавнего времени они выполняли в основном игровые функции. Конечно, роботов-игрушек в Лас-Вегасе было предостаточно — в их числе роботособачка, робот, собирающий теннисные мячи, а ещё робот, который играет в пинг-понг. Однако в этом году на CES показали действительно полезные роботоустройства.

Компания Turing представила робота-охранника. Он, конечно, вора не схватит, но будет круглосуточно патрулировать территорию, распознавать подозрительную активность (к примеру, драку), записывать её и оповещать об этом владельца территории. А если понадобиться, то и полицию.

Неожиданное применение робототехники предложила компания ForwardX. На выставке был представлен чемодан CX-1, оборудованный широкоугольной камерой и лазерным радаром. Чемодан подключён к специальному браслету, который надевает владелец багажа. Благодаря этому поклажа сама катится за хозяином, огибает все препятствия, а если что-то пошло не так, то включает сирену.

Производители робототехники продолжают создавать новые устройства, выполняющие домашнюю работу. В частности, на рынке давно появились роботы-пылесосы. Сегодня разработчики добавляют функциональности "роботогорничным". Так, новинка Aeolus одноимённой компании умеет не только пылесосить, но и мыть полы шваброй, вынимать посуду из посудомойки, двигать мебель. Благодаря искусственному интеллекту устройство распознаёт голосовые команды и анализирует движения человека — если у вас что-то выпало из рук и вы дёрнулись, робот поспешит на помощь.

И ещё интересное: робот-комод Laundroid от Panasonic складывает бельё из стиральной машины и распределяет его по полкам. Также представлены концептуальные разработки для ретейлеров: робот-манекен Euveka, который подстраивается под фигуру покупателя, и развозчик овощей и фруктов Robomarts, созданный в помощь онлайн-магазинам продуктов.

Вместо зеленщика На автопилоте ездит робот — поставщик овощей и фруктов Robomarts. В каждый бутик Робот-концепт Euveka — "умный" манекен, который считывает параметры фигуры покупателя и подстраивается под них. Робобагаж Чемоданы ForwardX CX-1 сами едут за их владельцем и умеют огибать препятствия. Охрана 24/7 Компания Turing рекомендует использовать роботов-охранников не только частным лицам, но и муниципалитетам.

Без проводов. Чем удобны беспроводные устройства

Проблема проводов не нова. Мы пользуемся всё большим количеством гаджетов, их нужно к чему-то подключить и как-то заряжать. Для всех этих действий необходимы кабели. Поэтому активно развиваются беспроводные технологии. Но компании-производители решают проблему не целиком, а шаг за шагом. В этом году они сосредоточились на звуковых и зарядных устройствах.

На CES 2018 было представлено немало беспроводных наушников, которыми удобно пользоваться в путешествиях, в спортзале, на улице. Они, как и прежде, передают информацию через Bluetooth, но их функции расширены. К примеру, компания Libratone, специализирующаяся на звуке, показала в Лас-Вегасе наушники Track+. Помимо проигрывания музыки и усиления звука при телефонных разговорах, вы можете регулировать уровень внешнего шума. Кроме того, у новинки есть датчик движения — если наушники не перемещаются, то они переходят в "спящий" режим и экономят энергию батареи.

Производители смартфонов и аксессуаров к ним работают над беспроводными зарядками. Процесс их серийного производства только начинается. Хотя ещё в 2008 году был разработан стандарт Qi, технология индукционной передачи энергии на расстоянии до 4 см.

В процессе зарядки, как известно, есть два участника — собственно зарядное устройство и смартфон. Мало выпустить беспроводные зарядки, нужно ещё и снабдить гаджеты "приёмником" энергии. На данный момент такие устройства есть у новых моделей Apple, Samsung, HTC, LG и других компаний. На CES было представлено немало беспроводных зарядок, уже совместимых с популярными моделями смартфонов.

Поскольку технологию только обкатывают, у беспроводных зарядных устройств есть ряд особенностей. К примеру, чтобы начался процесс подпитки энергией, нужно проверить, правильно ли смартфон прикасается к устройству. Процесс беспроводной зарядки довольно длительный, а к самой зарядке всё ещё нужны провода.

И ещё интересное: беспроводные зарядные устройства разных ценовых категорий можно найти у компаний Belkin, iOttie, RavPower, Anker. Компания Sony выпустила наушники WF-SP700N, их обещают снабдить голосовым ассистентом от Google, чтобы с голоса запускать музыку и пользоваться интернет-поисковиками.