"Роболебеди" проверят качество воды в сингапурских водоемах

В пяти водоемах Сингапура Роболебеди SWAN, способные измерять кислотность воды и содержание в ней кислорода, проверят качество воды. Об этом сообщает N+1 со ссылкой на Channel NewsAsia.

Оценка пригодности воды из природных источников для использования человеком обычно требует проведения лабораторных исследований. Тем не менее, забор образцов воды может быть дорогостоящим (как в плане денежных средств, так и в плане времени), поэтому использование автоматических систем, позволяющих произвести подобный мониторинг , может облегчить задачу.

"Умная" система по оценке воды (англ. Smart Water Assessment Network, SWAN) была разработана исследователями из Национального университета Сингапура еще в 2010 году, а первое тестирование прошла в 2014.

Главная цель проекта — мониторинг качества воды в водоемах на территории страны: роботизированнные лебеди (такая форма выбрана для того, чтобы система оценки воды не нарушала природный ландшафт) передвигаются с помощью винтов в нижней части корпуса и оснащены набором датчиков для измерения pH воды, содержания в ней кислорода и хлорофилла, а также уровня мутности.

Теперь пять роботизированных лебедей проверят качество воды в пяти сингапурских водоемах: в двух из них, в Кранжи и Пандане, во время засушливой зимы наблюдается активный рост водорослей, нарушающий жизнь местной фауны, поэтому за ними будут следить с особой тщательностью.

Сообщается, что "роболебеди" полностью автоматизированны, а собранные данные роботы отправляют через облачный сервис в лабораторию для последующего анализа. Тем не менее, при необходимости ими можно управлять и в ручном режиме. Когда у лебедей заканчивается заряд аккумулятора, они самостоятельно возвращаются на станцию подзарядки. Разработчики также отмечают, что роболебеди достаточно прочные, чтобы выдержать столкновение с проплывающим мимо каяком или небольшим судном.