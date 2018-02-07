Событие космического масштаба. Илон Маск открыл путь к колонизации Марса

Самая мощная в мире космическая ракета Falcon Heavy, разработанная компанией Илона Маска SpaceX, взлетела в небо над Восточным побережьем Флориды 6 февраля 2018 года. Целью миссии стала демонстрация возможности доставки тяжёлых грузов к Марсу и дальше. Ради этого Маск пожертвовал личным автомобилем — вишнёвым кабриолетом Tesla Roadster, в бардачок которого положили книгу "Автостопом по Галактике". Ракета вывела авто на солнечную орбиту, пересекающуюся с Марсом, где кабриолет теперь будет крутиться ближайшие несколько сотен миллионов лет, а Маск вплотную приступит к реализации своей давней мечты — колонизации Марса.

Впервые мир услышал о создании тяжёлой подъёмной ракеты в 2011 году. Тогда Илон Маск заявил, что первый запуск произойдёт в 2013-м, но просчитался со сроками: из-за инженерных проблем запуск отложили до 2018 года.

Falcon Heavy уникальна, она олицетворяет собой новую эру в развитии технологий, связанных со строительством тяжёлых ракет. Подобных космических аппаратов мир не видел с 1967 года, когда НАСА в рамках миссии "Аполлон" впервые вывело на орбиту "Сатурн-5".

К 2024 году Маск намерен высадить первых людей на Марсе, поэтому ему крайне необходимо иметь ракету, способную доставить к соседней планете тяжёлый груз

По своим техническим характеристикам Falcon Heavy уступает "Сатурну-5". Последний в длину достигал 110 м и был способен доставлять 130 тонн груза на низкую околоземную орбиту. Высота Falcon Heavy — 70 м, она может доставить на околоземную орбиту 53 тонны груза. К тому же на борту "Сатурна" находились космонавты, а Falcon отправил в космос манекен, посаженный в личный автомобиль владельца компании SpaceX.

На первый взгляд "Сатурн-5" значительно круче новой ракеты, но Маск не был бы Маском, если бы в корне не изменил подход к ракетостроению и освоению космоса. Огромным преимуществом Falcon Heavy является цена запуска. С учётом инфляции запуск "Сатурна-5" обошёлся бы сейчас в $3,19 млрд, тогда как вывод на орбиту Falcon Heavy стоил всего $90 млн — в 43 раза дешевле. Такая экономия — результат изобретения возвращаемых на Землю ракетных ускорителей и их повторное использование. При возврате на Землю от "Сатурна-5" оставался лишь модуль с космонавтом внутри, остальные части сгорали в атмосфере либо же превращались в космический мусор.

Falcon Heavy имеет три ускорителя. Два из них благополучно сели на мысе Канаверал, третий, центральный, должен был приземлиться на плавающую платформу в Атлантике, однако вышла накладка: ускоритель упал в океан со скоростью 480 км/ч. Маск сообщил, что инцидент случился из-за того, что разгонный блок смог перезапустить лишь один из трёх двигателей. Несмотря на этот инцидент, глава SpaceX лучится энтузиазмом, говоря, что его успех означает конец для других игроков на рынке запуска тяжёлых ракет.

Запуск Falcon Heavy стал очередной ступенькой, ведущей к достижению главной цели Маска: созданию человеческой колонии за пределами Земли. Как отмечает Time, к 2024 году он намерен высадить первых людей на Марсе, поэтому ему крайне необходимо иметь ракету, способную доставить к соседней планете тяжёлый груз и вернуться обратно.

Даже у отъявленных скептиков остаётся всё меньше сомнений в том, что Илон Маск достигнет поставленной цели. Пусть у него не всё получается с первого раза, он работает на результат с упорством фанатика.