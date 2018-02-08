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Главная » Стиль жизни » Технологии » Атака клонов. В результате эволюции раки научились клонировать сами себя
Атака клонов. В результате эволюции раки научились клонировать сами себя
Фото: Adam Berry/Getty Images

Атака клонов. В результате эволюции раки научились клонировать сами себя

Учёные открыли вид рака, размножающийся партеногенезом, без участия самцов. Теперь популяция этих животных стремительно растёт. Об этом феномене рассказывают Newsweek и The New York Times

08.02.18 1673
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Большинство видов раков размножаются так же, как и человек — половым путём. Но мраморный рак теперь может клонировать себя. Эта эволюционная особенность привела к тому, что популяция ракообразных вышла из-под контроля.

Мутация

Научное исследование недавно опубликовал журнал Nature Ecology and Evolution. Учёные исследовали геномы 11 мраморных раков, выросших в дикой природе и в аквариумах, и пришли к выводу, что они практически идентичны. Наблюдение подтолкнуло исследователей к мысли о том, что этот вид раков размножается не половым путём, а в результате партеногенеза, при котором развитие зародыша в яйце самки происходит без оплодотворения самцом. Фактически это клонирование.

Мраморный рак происходит от Procambarus fallax, этот вид ещё называют североамериканским, напоминает Newsweek. В 1990-х его впервые завезли в Европу, начав продавать в качестве домашнего питомца в Германии. Но всего за несколько лет, в период между 1990–1995 годами, с Procambarus fallaх произошли удивительные вещи: вид приобрёл мраморный цвет, самцы куда-то исчезли, так что в популяции остались исключительно самки.

Из-за способности мраморных раков размножаться быстрыми темпами они заполонили Европу и добрались даже до Мадагаскара

Группа немецких учёных во главе с доктором Франком Люко, которая исследовала мраморных раков, пришла к выводу, что новый вид появился в результате скрещивания двух североамериканских раков, у одного из которых произошла мутация половых клеток. Правда, учёные до сих пор не могут понять, в каком из видов клеток произошла мутация — в сперматозоиде или яйцеклетке.

The New York Times, ссылаясь на слова Франка Люко, отмечает, что нормальная половая клетка содержит одну копию каждой хромосомы, у мутировавшей клетки рака их сразу две. В результате в процессе спаривания две половые клетки слились в одну, создав женский эмбрион рака с тремя копиями каждой хромосомы вместо двух обычных. Сами раки от таких изменений не пострадали.

Символ феминизма

"Этот феномен уникален, поскольку формирование нового вида занимает тысячелетия, а мраморный рак появился за несколько лет", — приводит Newsweek слова Люко.

Поскольку новый вид возник в неволе и так быстро, это сделало мраморных раков идеальными животными для разведения на продажу. Но такие питомцы превратились в серьёзную проблему для их владельцев.

"Вы поместили рака в свой аквариум, а за год у вас их стало несколько сотен! — говорит Франк Люко. — Люди выбрасывали раков в близлежащие водоёмы". В результате, сообщает Newsweek, мраморные раки стремительно размножились, заполонили Европу и теперь добрались даже до Мадагаскара, вытесняя другие виды раков.

Пока учёные обеспокоены возросшей популяцией нового вида, некоторые феминистки, ликуя, называют мраморных раков иконой их движения, так как эти животные научились обходиться без мужчин.

По материалам: Newsweek, The New York Times
Перевод Даниила Непочатова

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