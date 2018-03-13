В случае полного отказа винтов, для пассажиров предусмотрен парашют

Компания Kitty Hawk представила свой пассажирский дрон Cora.

Об этом сообщает Коммерсант.

Он является полностью электрическим и имеет запас хода 100 километров на одном заряде.

Дрон уже некоторое время находится в разработке. В недалеком будущем должны начаться его испытания, которые будут проходить в Новой Зеландии.

Регулярные полеты должны стартовать уже через три года.

Аппарат имеет размах крыльев 3,6 метра. Он садится и взлетает вертикально. При этом, в случае полного отказа винтов, для пассажиров предусмотрен парашют.

Напомним, украинское госпредприятие "Спецтехноэкспорт" показало на международной выставке UMEX 2018 в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) новый беспилотный боевой комплекс.

Система RAM UAV относится к разновидности систем вооружения, в которых боеприпас автономно "шатается" над заданной плоскостью в течение определенного времени в поисках цели, и атакует ее в случае обнаружения.

Дрон запускается с катапульты и может находиться в воздухе в течение примерно 40 минут, а максимальная дальность его полета достигает 30 км.