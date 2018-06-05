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Главная » Стиль жизни » Технологии » Apple нанесла удар по Facebook и Google

Apple нанесла удар по Facebook и Google

Apple нанесла удар по Facebook и Google

Новый браузер Safari будет иметь реальное влияние на итоговую прибыль обеих компаний

05.06.18 88
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Компания Apple решила блокировать трекинг активности от соцсети, добавив в свой браузер Safari новые функции анти-отслеживания.

Издание The Verge подчеркивает, что презентация новых функций Safari прошла в необычно конфронтационных терминах. 

Отметим, новые функции для macOS и iOS 12 были представлены вчера на Всемирной конференции разработчиков в Сан-Хосе, штат Калифорния. Функции включают  в себя блокировку трекеров в Safari и затруднение идентификации рекламодателями ваших устройств.

"Мы все видели их как кнопки "нравится" и "поделиться". Ну, оказывается, они могут использоваться для отслеживания ваших действий, нажимаете ли вы на них или нет. Поэтому в этом году мы закрываем это", - заявил вице-президент Apple по программному обеспечению Крейг Федериги.

После этого на экране презентации появился слайд, в котором Apple прямо назвала сайт, собирающий данные таким образом. Теперь запрос от Safari будет выглядеть, например, так: "Вы хотите разрешить facebook.com использовать куки?".

Это изменение связано с тем, как Safari загружает контент и сколько информации он передает загружаемому сайту. Новый Safari запрашивает конкретное разрешение, прежде чем показать "общие" кнопки или разделы комментариев. Это также относится к комментариям Facebook на сторонних сайтах.

Новшества от Apple также относятся к завершению работы с цифровыми "отпечатками устройств", которые позволяли компаниям идентифицировать ваше устройство на основе таких данных, как шрифты, плагины и конфигурации на вашем компьютере. Теперь обновление использует только встроенные шрифты. По словам Федериги, результат заключается в том, чтобы "сделать ваш Mac похожим на все другие Mac", что затрудняет для рекламодателей отслеживание вашей активности.

Таким образом, данные, собранные кнопками Like и другими трекерами, преобразуются непосредственно в рекламные доллары для Google и Facebook. Это означает, что новый браузер Safari будет иметь реальное влияние на итоговую прибыль обеих компаний. Если Facebook не знает, что вы посетили тот или иной магазин, он не сможет показать вам соответствующую рекламу.

Впрочем, в The Verge признают, что существует определенный риск оттока пользователей с браузера Safari, поскольку многим может не понравиться обилие всплывающих окон.

Напомним, Apple блокирует обновления Telegram с апреля. Компания не уточняет, с чем связана блокировка.

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