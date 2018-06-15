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Фото Boeing назвала финалистов конкурса по созданию персонального летательного аппарата

<span class="label red">Фото</span> Boeing назвала финалистов конкурса по созданию персонального летательного аппарата
Источник: The Verge

Победитель получит 2 млн долларов

15.06.18 80
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Американская корпорация Boeing объявила 10 финалистов конкурса Go Fly с призовым фондом в 2 млн долларов по разработке "простого в использовании персонального летательного аппарата". Об этом пишет The Verge.

Эти устройства должны были быть безопасными, тихими, ультракомпактными и способными переносить одного человека на расстояние 20 миль (32 км)и более без дозаправки или подзарядки. 

Финалисты были выбраны из 3 тыс. участников из 95 стран. Прошедшие во второй этап конкурса команды представляют Латвию, Нидерланды, Японию, Великобританию, Тайвань и Соединенные Штаты. 

Для финала команды должны будут создать полностью функциональную версию своих персональных летательных аппаратов.

"Премия GoFly уникальна тем, что мы смогли объединить ведущих инженеров со всего мира вокруг одного общей цели -  позволить людям летать", - сказал соучредитель конкурса Гвен Лартер.

Источник: The Verge

Ранее Китай протестировал флотилию из около 50 надводных роботов в Южно-Китайском море, неподалеку от архипелага Ваньшань.

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