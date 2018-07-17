Ученые узнали рецепт древнейшего хлеба

Мука из полбы дикой и дикого ячменя, смешанная с измельченными корнями водяных растений и водой. Таков древнейший из известных на сегодняшний день рецептов хлеба. Узнать его помогли раскопки в Черной пустыне (Иордания), в ходе которых были найдены каменные очаги круглой формы. В них обнаружились обугленные хлебные крошки, исследование которых позволило узнать не только рецепт выпечки, но и их возраст. Он составляет 14 000 лет.

Об этом сообщает BBC News.

Предполагается, что хлеб, выпекавшийся тысячелетия назад на территории Иордании представлял собой тонкую лепешку, как лаваш. По вкусу он мог быть похож на современный хлеб из нескольких видов злаков.

Люди, населявшие территорию Иордании 14 тысяч лет назад, были охотниками и собирателями. Исследователи полагают, что хлеб они выпекали лишь для торжественных случаев.

"Значение этого хлеба в том, что он предполагает приложение дополнительных усилий в приготовление еды на основе нескольких ингредиентов, - говорит профессор Дориан Фуллер из Университетского колледжа Лондона. – То есть создание некоего рецепта, а это позволяет предположить, что хлеб играл особенную роль и приготовлялся по особым поводам".

Более того, ученые считают, что эта выпечка не употреблялась сама по себе. Наши далекие предки могли заворачивать в нее мясо животных, добытое на охоте. По словам Фуллера, это может быть древнейшим примером "того, что мы называем кухней".