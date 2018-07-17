Все статьиВсе новостиВсе мнения
Стиль жизни
Спецтемы
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Стиль жизни » Технологии » Ученые узнали рецепт древнейшего хлеба
Ученые узнали рецепт древнейшего хлеба
Фото пользователя rawpixel на Pixabay

Ученые узнали рецепт древнейшего хлеба

Археологи нашли в Иордании обугленные хлебные крошки возрастом 14 000 лет

17.07.18 1323
4100

Мука из полбы дикой и дикого ячменя, смешанная с измельченными корнями водяных растений и водой. Таков древнейший из известных на сегодняшний день рецептов хлеба. Узнать его помогли раскопки в Черной пустыне (Иордания), в ходе которых были найдены каменные очаги круглой формы.  В них обнаружились обугленные хлебные крошки, исследование которых позволило узнать не только рецепт выпечки, но и их возраст. Он составляет 14 000 лет.

Об этом сообщает BBC News.

Предполагается, что хлеб, выпекавшийся тысячелетия назад на территории Иордании представлял собой тонкую лепешку, как лаваш. По вкусу он мог быть похож на современный хлеб из нескольких видов злаков.

Люди, населявшие территорию Иордании 14 тысяч лет назад, были охотниками и собирателями. Исследователи полагают, что хлеб они выпекали лишь для торжественных случаев.

"Значение этого хлеба в том, что он предполагает приложение дополнительных усилий в приготовление еды на основе нескольких ингредиентов, - говорит профессор Дориан Фуллер из Университетского колледжа Лондона. – То есть создание некоего рецепта, а это позволяет предположить, что хлеб играл особенную роль и приготовлялся по особым поводам".

Более того, ученые считают, что эта выпечка не употреблялась сама по себе. Наши далекие предки могли заворачивать в нее мясо животных, добытое на охоте. По словам Фуллера, это может быть древнейшим примером "того, что мы называем кухней".

41
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Мексиканское землетрясение позволило обнаружить скрытые храмы ацтековФранцузский фермер три года прятал уникальный череп мастодонтаВ Украине нашли древнее захоронение с обнимающимися скелетами
Топ-10
  1. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 6684
  2. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 11059
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 8284
  4. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 14887
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 11949
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 18259
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 9296
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 21982
  9. "Нам было нечего читать". Как киевские студенты создали единственный в Украине научно-популярный журнал 4784
  10. КубаньНаш. Куда исчезли запорожцы Таманского полуострова 5190
  1. Мексиканское землетрясение позволило обнаружить скрытые храмы ацтеков 3814 / 4326
  2. Против нардепа Пашинского открыли уголовное дело за угрозу убийством 2521 / 2969
  3. Проигранный бой чемпиона. Как Кличко стал первым мэром, нарушившим негласный договор 1968 / 2169
  4. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 1963 / 6684
  5. В Киеве обнаружили питона, висящего на фонарном столбе 1913 / 2171
  6. Трамп сдал США России, - Шварценеггер 1719 / 2080
  7. G7 призвала Россию немедленно начать сотрудничество по катастрофе МН17 1676 / 1937
  8. Маккейн о Трампе: Ни один американский президент еще так не унижался перед тираном 1569 / 1812
  9. Грозовые дожди накроют почти всю Украину 1425 / 1715
  10. Путин назвал условие продления газового транзита через Украину 1376 / 1625
  1. Против нардепа Пашинского открыли уголовное дело за угрозу убийством 14 / 2969
  2. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 10 / 6684
  3. Путин назвал условие продления газового транзита через Украину 8 / 1625
  4. Страницы прошлого. Что думают об уроках истории украинцы разных поколений 8 / 2346
  5. Дело врачей. Зачем МОЗ создал ЧК 8 / 5802
  6. Маккейн о Трампе: Ни один американский президент еще так не унижался перед тираном 8 / 1812
  7. Трамп сдал США России, - Шварценеггер 7 / 2080
  8. Не голодовкой единой. Когда на Почтовой площади Киева откроют археологический музей 5 / 1177
  9. Супрун: Большинство межпозвоночных грыж рассасываются сами по себе 4 / 1354
  10. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 4 / 18259
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.