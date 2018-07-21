С места в карьер. Появятся ли у Китая новые истребители вертикального взлета

Десантные корабли флота КНР обладают потенциалом, чтобы стать легкими авианосцами. Стоит ли ожидать появления на их палубах V/STOL-истребителей на базе советских Як-141, рассказывается в материале онлайн-издания The Diplomat

Аналитик и основатель журнала Military Watch Magazine Абрахам Айт предположил, что ВМС США должны воспринимать новые корабли-амфибии Китая так же, как и свои собственные десантные суда – в качестве потенциальных легких авианосцев.

В частности, он поднял вопрос о том, может ли Китай планировать разработку или приобретение истребителей типа V/STOL – самолетов, способных подниматься в воздух или приземляться вертикально или на коротких взлетно-посадочных полосах. Возможно, основанных на вышедшем в тираж советском сверхзвуковом истребителе Як-141 1980-х годов. Известно, что вертикальная подъемная система Як-141 вдохновила создателей F-35B, это в настоящее время – единственный выпускаемый в мире V/STOL-истребитель.

Так может ли Китай планировать нечто вроде Як-141 для своих больших десантных судов, чтобы конкурировать со штурмовыми кораблями ВМС США?

Американский опыт

Ответить на этот вопрос весьма непросто. Разработка истребителей V/STOL в США прошла сложный бюрократический процесс с участием ВМС, корпуса морской пехоты, серии старых судов, предназначенных для альтернативных целей, а также гигантского проекта закупок с вовлечением трех авиационных служб и мощного давления Пентагона.

Успешный истребитель V/STOL "Харриер" изначально не разрабатывался для авианосцев. Скорее, это был один из множества проектов, призванных компенсировать предполагаемые потери НАТО от серии тактических ядерных атак на авиабазы альянса в самом начале полномасштабной войны. "Харриер" и его менее успешные братья могли продолжать взлетать с импровизированных аэродромов и сражаться даже после такого натиска.

Западные самолеты V/STOL создавались на случай уничтожения авиабаз НАТО во время войны

Идея палубных самолетов V/STOL возникла позже. США, Великобритания и Франция обладали авианосцами, способными запускать истребители при помощи системы катапультного старта CATOBAR. Поэтому они изначально не видели необходимости дополнять их истребителями вертикального взлета.

Но британский флот авианосцев уменьшился, и США начали рассматривать возможность использования больших плоских палуб своего флота десантных кораблей. ВМФ США также бегло рассмотрел идею очень маленьких авианосных судов, предназначенных для сопровождения конвоев. В итоге и США, и Великобритания приняли на вооружение "Харриеры", которые со временем проникли и в другие флоты. Это нововведение стало одновременно и ценным активом, и институциональной потребностью, а в конечном счете привело к появлению F-35B.

Полет Яка

Советские разработки V/STOL продвигались проще. СССР спроектировал Як-38, чтобы влетать с легких авианосцев, а Як-141 построил для замены и усиления этой способности. Оба самолета были связаны с традиционными авианосцами СССР, но также открывали пути для развития существующих платформ.

Тем не менее, зачем кому-то может понадобиться воссоздавать Як-141? Конечно, этот истребитель был сверхзвуковым и мог взлетать с небольших авианосцев. Это уже немало, ведь сегодня только F-35B может похвастаться обеими возможностями, а США строго ограничивают доступность данного самолета. Но на этом его привлекательность и заканчивается. Он никогда не проходил экстенсивные испытания, не дотягивает до возможностей современных истребителей в плане скорости и маневренности, а кроме того ему не хватает стелс-характеристик. Без обширной переработки Як-141 выглядел бы слабой демонстрацией воздушного превосходства, лишенной ряда важных достоинств.

В то же время крупные инвестиции в совершенно новый истребитель, соответствующий современным стандартам и выпускающийся ограниченным тиражом, выглядят маловероятным сценарием. России не нужно слишком много сверхзвуковых истребителей V/STOL, если они вообще ей требуются.

Китаю пригодилось бы побольше, но, если стране нужно запускать истребители с ограниченными возможностями с платформ среднего и крупного размера, она может построить больше авианосцев типа 001. В десантном флоте Китая нет устаревших кораблей, и, похоже, страна делает упор на их основополагающие качества. Наряду с ним ВМС КНР формирует новую авианосную силу.

F-35B не существовал бы в его современной форме без F-35A и F-35C. США не инвестировали бы в разработку совершенно нового стелс-истребителя V/STOL, ожидая, что он разойдется в количестве всего пары сотен. И если Китай или Россия не планируют купить больше такого количества, трудно представить, как новый истребитель-невидимка V/STOL попадет на палубы кораблей.

По материалам The Diplomat.