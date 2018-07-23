Hyperloop установил новый рекорд

Группа студентов-инженеров из Мюнхенского технического университета установила новый рекорд по разгону капсулы вакуумного поезда Hyperloop. Им удалось достигнуть скорости в 457 километров в час.
Об этом пишет The Verge.
Рекорд был установлен в рамках соревнования, которое проходило среди студентов. В рамках конкурса участникам предстояло создать тележку для разгона в тоннеле длиной 1,2 километра.
Победителем должен был стать тот, кому удастся показать максимальную скорость. В итоге лидировала тележка WARR Hyperloop.
В 2017 году эта же команда дважды смогла победить на соревнованиях. Достичь последнего рекорда команда смогла благодаря замене мотора мощностью 50 кВт на восемь электромоторов, суммарная мощность которых составляет 240 еВт.
Кроме того, была изменена форма капсулы, благодаря чему улучшились ее аэродинамические свойства.
Напомним, Hyperloop нет в планах УЗ.