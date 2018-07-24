В США учёные создали автономных роботов размером с клетку человека

Учёные из Массачусетского технологического института (MIT) разработали самых маленьких в мире автономных роботов размером с человеческую яйцеклетку. Об этом сообщается на сайте института.

Исследователи изготовили электронные микросхемы размером всего 100 микрометров и разместили их на коллоидах — нерастворимых частицах, которые остаются взвешенными в жидкости и газе.

По словам авторов, они решили использовать коллоидные частицы, так они обладают уникальными способностями беспрепятственно перемещаться по различным средам — например, долго летать в воздухе или плавать в воде, не оседая.

Помещённые на коллоиды микросхемы не нуждаются во внешнем источнике энергии и даже в батареях: благодаря фотодиодным полупроводникам они преобразуют свет в электрический заряд, достаточный для работы электроники.

Крошечные роботы могут собирать и хранить данные, а также выполнять вычислительные операции. Учёные говорят, что их разработка имеет огромный потенциал: например, автономных роботов можно использовать для поиска утечек в нефтегазовых трубах, и также для исследований человеческого организма — если сделать роботов биосовместимыми.

Ранее сообщалось, что в России создали серию четвероногих роботов, похожих на изобретения американской компании Boston Dynamics.