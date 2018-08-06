Производитель комплектующих для iPhone остановил заводы из-за вируса

Единственный поставщик чипов для iPhone, тайваньская компания TSMC, приостановила работу нескольких своих заводов в связи с вирусной атакой.
Об этом сообщает Bloomberg.
Вирус обнаружили вечером в пятницу, 3 августа, во время установки программного обеспечения для нового оборудования.
После подключения к внутренней сети компании вирус моментально распространился. Сейчас проблема решена, но степень заражения на атакованных заводах различная. Некоторые из них сразу возобновили работу, некоторые вернутся к обычному рабочему процессу чуть позже.
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Производитель уже сообщил об этом своим клиентам, и в течение следующих нескольких дней предоставит каждому из них детали дальнейшей совместной работы. Представители компании ожидают задержку поставок и дополнительные расходы в связи с инцидентом.
Напомним, Кремль отвергает обвинения в кибератаке при помощи вируса Petya.