Более 6 миллионов рабочих в Великобритании боятся, что их заменят роботы

Более 6 миллионов британских рабочих всерьез обеспокоены тем, что их рабочие места могут отобрать роботы в ближайшие десять лет. Об этом пишет Mirror.

Исследование в течение двух лет проводила комиссия, созданная председательницей лейбористского комитета по внутренним делам палаты общин Иветт Купер.

Результаты показали, что 37% рабочих (около 10 000 млн ), считают, что автоматизация негативно повлияет на их работу, а 23% (около 6 млн) опасаются, что их рабочие места займут роботы. При этом 73% опрошенных уверены, что в в случае повальной роботизации смогут повысить свою квалификацию, и 53% полагают, что смогут найти новую работу.

По словам Иветт Купер, задача правительства - проследить, чтобы технологический прогресс не привёл к усугублению социального неравенства и безработице."Мы должны сделать так, чтобы автоматизация принесла рабочим новые возможности, а не угрозы", - говорит Купер.

Как сообщалось в отчёте McKinsey Global Institute, вследствие роботизации к 2030 году рабочие места могут потерять от 400 до 800 миллионов работников по всему миру.