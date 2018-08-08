Даже 10 минут физической активности снижают риск сердечных заболеваний, - исследование

Ученые из Медицинской школы при Бристольском университете в Великобритании получили новые доказательства того, что регулярные физические нагрузки в пожилом возрасте помогают замедлить старение и предотвратить сердечно-сосудистые заболевания. Об этом пишет Business Insider.

В исследовании участвовали 1600 британских добровольцев в возрасте от 60 до 64 лет. В течение пяти дней они носили датчики сердечного ритма, а также сдавали анализы на холестерин и другие маркеры сердечных заболеваний.

Оказалось, что даже 10 минут физической активности, такой как ходьба, игра в теннис или садоводство, способны краткосрочно понизить показатели негативных маркеров. При этом каждые 10 минут в сидячем положении, наоборот, ухудшают эти показатели.

В исследовании подчеркивается, что умеренная регулярная физическая активность более полезна, чем интенсивные, но редкие тренировки.

Напомним, недавно учёные предложили бороться с хроническими болями с помощью магнитного поля.