Искусственный интеллект научился писать сонеты в стиле Шекспира

Команда исследователей из Университета Торонто, Мельбурнского Университета и подразделения IBM в Австралии обучили нейронную сеть генерировать сонеты стиле Уильяма Шекспира. Об этом пишет Dailyexcelsior.

Нейросеть под названием Deepspeare проанализировала 2700 сонетов Шекспира из бесплатной цифровой библиотеки и научилась создавать собственные, подражая стилю поэта.

По словам экспертов в области английской литературы, в некотором смысле машинные произведения получились даже лучше, чем оригинал: ИИ более точно соблюдает размер пятистопного ямба и подбирает рифмы.

Но смысловая нагрузка, как и ожидалось, пока оставляет желать лучшего:" With joyous gambols gay and still array/ No longer when he twas, while in his day/ At first to pass in all delightful ways/ Around him, charming and of all his days".

Несмотря на то, что в данном сонете встречаются даже грамматические ошибки, 50% добровольцев не догадались, что он написан не человеком.

Напомним, ранее нейросеть, созданная программистом Заком Туттом, написала шестую часть саги "Песнь льда и пламени", по которой снят культовый сериал "Игра престолов", вместо ее автора — американского писателя Джорджа Мартина.