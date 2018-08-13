Учёные раскрыли, сколько поддельных лекарств продаётся в развивающихся странах

Чаще всего подделывают антибиотики и лекарства от малярии

Исследователи из Университета Северной Каролины обнаружили, что в странах с низким и средним доходом около 13% всех лекарств являются некачественными или поддельными. В станах Африки их количество составляет почти 19%, сообщает EurekAlert.

Учёные проанализировали 96 исследований, в каждом из которых было проверено более 50 препаратов. Команда обнаружила, что самыми сомнительными являются противомалярийные препараты и антибиотики. Так, в странах третьего мира поддельными или некачественными оказались 19% лекарств против малярии и 12% антибиотиков.

"Распространенность некачественных и фальсифицированных лекарств является значительной проблемой общественного здравоохранения, поскольку эти лекарства могут быть не просто неэффективными, но даже вредными, они могут продлевать течение болезней, вызывать отравления или давать непредсказуемые эффекты при взаимодействии с другими препаратами", - пишут авторы. Они считают, что проблему необходимо изучить как можно глубже, чтобы разработать эффективные механизмы для контроля производства и поставок фармацевтической продукции.

В 2017 году Всемирная организация здравоохранения заявила, что в развивающихся странах около 10% лекарств являются подделками.

Напомним, Ульяна Супрун опубликовала инструкцию, как избежать покупки поддельного лекарства.