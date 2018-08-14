NASA готовится к поиску внеземной жизни в водоёмах Энцелада

Американское агенство NASA собирается впервые запустить не самолёт или космический корабль, а субмарину на дно земного океана. По заявлению NASA, эта миссия поможет лучше подготовиться к поиску жизни в инопланетных водоёмах - на Европе, спутнике Юпитера, и Энцеладе, спутнике Сатурна. Об этом сообщает Popular Mechanics.

В понедельник, 20 августа, подводная лодка под названием SUBSEA опустится в вулканическую трещину у побережья Большого острова Гавайи. Температура воды в таких трещинах может достигать сотен градусов, и учёные хотят обнаружить организмы, которые, теоретически, могут там жить - термофильные бактерии и черви, а также ракообразные, устойчивые к высоким температурам.

Учёные полагают, что на дне океанов Европы и Энцелада может быть вулканическая активность, как и на Земле. В 2017 году в пробах жидкости подлёдного океана на Энцеладе обнаружили высокое содержание молекулярного водорода, которое может свидетельствовать о наличии жизни.