Учёные разгадали загадку гигантских раковых клеток

Учёные из Университета Брауна представили первое исследование о физических свойствах так называемых гигантских раковых клеток, которые часто вызывают рецидивы заболевания. Об этом пишет Eurek Alert.

О гигантских (полиплоидных) раковых клетках до сих пор известно очень мало: они крупнее и жёстче, чем обычные раковые клетки, почти не поддаются стандартной радиотерапии и способны продвигаться дальше, образуя метастазы. По словам учёных, если удастся справиться с этими клетками, то неизлечимых случаев рака станет гораздо меньше.

В данном исследовании они сосредоточились на штамме тройного отрицательного рака молочной железы, чрезвычайно агрессивном и трудноизлечимом, против которого не действовала химиотерапия. Они обнаружили, что 2-5% клеток из этого штамма были теми самыми гигантскими раковыми клетками с четырьмя, восемью или шестнадцатью копиями каждой хромосомы вместо обычных двух.

Изучая эти клетки, учёные сделали важное открытие: в них много актина - белка, который формируют клеточный цитоскелет. Именно такой скелет придаёт клеткам жесткую форму и позволяют им распространяться как можно дальше. Таким образом, если "убить" актин в клетках, то они смягчатся и потеряют свою неуязвимость. Учёные успешно протестировали в лаборатории один из препаратов, от которого гигантские клетки действительно смягчились. Хотя для людей такая технология не подходит, учёные утверждают, что им удалось найти совершенно новое направление в разработке методов лечения рака.

Напомним, недавно ученые нашли способ повысить эффективность лечения рака поджелудочной с помощью конопли.