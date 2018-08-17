Дожить до внуков. 5 животных, рискующих сохраниться лишь на страницах книг

Красная книга, в отличие от большинства других, ежегодно пополняется новыми страницами. Какие виды животных, знакомых с детства, столкнулись с массовым сокращением популяций или оказались под угрозой полного исчезновения, рассказывает Фокус

Из всех видов фауны, когда-либо обитавших на Земле, 99% уже исчезли безвозвратно. Ученым известно, как минимум, о пяти периодах в истории планеты до появления человечества, когда вследствие резких изменений климата или природных катастроф животные массово вымирали. Прошлый завершился около 66 миллионов лет назад и стер с лица планеты динозавров.

Только в 2017-м в Красной книге оказалось около 30 видов животных, а всего их в ней 5580

Некоторые ученые полагают, что следующей эпохи вымирания ждать не придется, ведь мы уже являемся ее свидетелями, более того, ее виновниками. За последнее столетие скорость исчезновения видов увеличилась более чем в 100 раз, по сравнению со временами, когда человечество еще не оказывало активного влияния на экосистемы планеты.

И речь не всегда идет о животных, известных лишь узкому кругу ученых. В настоящее время с перспективой исчезновения сталкиваются и те звери, о которых каждый слышал с детства, видел в зоопарках или просто на улицах в руках фотографов. Возможно, что уже наши внуки смогут лицезреть их только на картинках в книгах и интернете.

Слоны

12 августа 2018 года во всем мире отмечали День слонов, посвященный защите этих редких животных, которые чрезвычайно важны для окружающей среды. Они распространяют семена растений, прореживают деревья и выкапывают колодцы с водой, которыми пользуются и другие представители фауны. Однако сегодня крупнейшие млекопитающие планеты уверенно бредут по пути к исчезновению.

Самая большая угроза, с которой сегодня сталкиваются ушастые великаны – это браконьеры, охотящиеся за ценной слоновой костью. По данным Всемирного фонда дикой природы (WWF), каждые 26 минут в мире убивают одного слона.

Всего 100 лет назад в Африке популяция этих животных насчитывала около 5 миллионов особей. Сейчас их осталось меньше 700 000. Значительно сократилось и количество азиатских слонов: до 40 000 с 1 миллиона. В Индии на сегодняшний день обитает всего 27 312 элефантов, за последние 50 лет их популяция сократилась на 80%.

Носороги

Носороги – это реликты древней мегафауны, которая когда-то доминировала на планете, но сейчас их численность резко падает из-за браконьеров. Животных массово убивают ради рогов, порошок из которых до сих пор ошибочно считаются панацеей от многих болезней – от импотенции до рака. На черном рынке цена за один рог может достигать $300 000.

На данный момент в мире осталось всего пять видов носорогов: два в Африке и три в Азии.

Некогда самый многочисленный вид – яванский носорог – теперь входит в число самых редких млекопитающих на Земле. Всего 60 особей, обитающих в провинции Индонезии Западная Ява, осталось в живых.

Черный носорог был широко распространен в восточной и южной частях Африки, но сейчас в мире насчитывается менее 5500 особей. Семь из них недавно погибли при транспортировке в новый заповедник в Кении.

Меньше всего повезло северному белому носорогу – в живых остались только две пожилые самки, последний самец умер 19 марта 2018 года. У подвида есть всего одна надежда на выживание: искусственное оплодотворение. Ученые собираются использовать замороженную сперму и яйцеклетки северного белого носорога, чтобы зачать эмбрион в пробирке и подсадить его суррогатной матери. В этой роли выступит молодая самка южного белого носорога. Сейчас такая суррогатная мать вынашивает гибрид двух подвидов.

Королевские пингвины

Королевские пингвины – самый крупный вид пингвинов после императорского. Обитает в основном на островах, разбросанных вдоль побережья Антарктиды, таких как Кергелен, Маккуори, Фолклендском архипелаге и других. Небольшое количество встречается также на южном побережье Чили и Аргентины. Крупнейшая колония – около трети всех королевских пингвинов – проживает на острове Кошон. В 2016 году исследователи обнаружили, что ее численность за последние тридцать лет упала на 88%: менее чем до 200 000 особей с 1 миллиона.

Ученые пока не пришли к окончательному выводу, что спровоцировало резкое сокращение колонии. По одной версии, всему виной природный феномен Эль-Ниньо 1997 года – колебание температуры поверхностного слоя воды, из-за которого рыбы и кальмары, которыми питаются пингвины, временно покинули свой ареал. Хотя Эль-Ниньо – явление циклическое и происходит каждые несколько лет, исследователи отмечают, что глобальное потепление усиливает его интенсивность и продолжительность действия.

Ранее считалось, что королевским пингвинам ничего не грозит, но сокращение крупнейшей колонии заставило научное сообщество задуматься о будущем данного вида. В новом исследовании Страсбургского университета во Франции говорится, что чрезмерный промысел в водах Антарктики и таяние ледников могут привести к тому, что уже к концу XXI века численность этих животных уменьшится еще на 70%.

Лемуры

Остров Мадагаскар является домом для многих животных, но самые известные из них – лемуры, приматы с огромными печальными глазами.

В мае 2018 года зоозащитная организация Global Wildlife Conservation заявила, что из 111 видов, известных науке, 105 уже оказались под угрозой исчезновения. Например, на Мадагаскаре осталось всего 50 особей белого тонкотелого лемура.

Выживанию этих животных угрожает множество факторов, прежде всего, уничтожение тропических лесов, которые являются естественной средой их обитания. Экосистема разрушается из-за незаконной вырубки, добычи древесного угля и других ресурсов, а также подсечно-огневого земледелия – выжигания больших площадей леса ради выращивания на них культурных растений.

Также лемуров незаконно отлавливают браконьеры, чтобы продавать их в качестве домашних животных. Кроме того, зоозащитники сообщают, что в последнее время большеглазых приматов все чаще поставляют в местные рестораны для употребления в пищу.

Попугай голубой ара

Голубой ара – самый редкий представитель семейства попугаевых, и в единственном числе он упомянут не случайно. С 2000 года вид считался вымершим в дикой природе, однако в 2016 году одну особь заметили в бразильском штате Баия. Местное общество по охране птиц подозревает, что птицу выпустил браконьер, опасавшийся ареста. Помимо этого случая, голубого ару в природе не видели более 15 лет. В заповедниках и частных коллекциях сейчас насчитывается около 500 особей.

Основной причиной такой ситуации стали браконьеры, которые отлавливали взрослых птиц и разоряли гнезда. Также голубые ара пострадали от вырубки лесов и ввоза в Бразилию африканских пчел, которые заняли все пригодные для гнездования дупла и практически выжили попугаев из их ареала.