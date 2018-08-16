Бывший коллега Стивена Хокинга полагает, что найдены доказательства существования прошлых вселенных

Роджер Пенроуз, в прошлом работавший со Стивеном Хокингом, выступил автором исследования наряду с коллегами из Оксфордского университета

Учёные из Оксфордского университета сообщили, что им, возможно удалось найти доказательства существования других вселенных, которые существовали до нашей. Об этом пишет IFLScience.

Глава исследования - физик Роджер Пенроуз, который ранее выдвинул гипотезу о том, что вселенная проходит через постоянные циклы Большого Взрыва и сжатия. Эту гипотезу называют конформной циклической космологией (ССС). Пенроуз считает, что большая часть вселенной при смене циклов уничтожается, однако кое-что от неё всё-таки остаётся - гипотетическое электромагнитное излучение, которое испускают чёрные дыры.

Учёные утверждают, что доказательство существования этого излучения, а также и всей гипотезы уже есть - это B-мода поляризации, аномальная точка, обнаруженная в 2014 году в рамках проекта BICEP2, направленного на изучение космического микроволнового фона.

Существуют версии, что эта точка была вызвана гравитационными волнами или межзвёздной пылью, однако Пенроуз и его команда считают иначе. "Существование таких аномальных точек является следствием конформной циклической космологии (ССС)", - утверждают исследователи. Эти точки они назвали точками Хокинга - в честь известного астрофизика Стивена Хокинга, который изучал чёрные дыры и сотрудничал с Пенроузом. Вместе они доказали, что Большой взрыв должен был начаться с бесконечно малой точки - сингулярности.

Напомним, недавно NASA заявило, что их зонду New Horizons, возможно, удалось обнаружить невидимую границу нашей Солнечной системы - водородную стену.