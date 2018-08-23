Останки черепахи нашли в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, пишет Science News.

Судя по неплохо сохранившемуся скелету, животное имело туловище длиной около 50 сантиметров, большой клюв и хвост в два раза длиннее туловища. Хотя на скелете не обнаружили признаков наличия панциря, учёные не сомневаются, что он принадлежал именно черепахе.

Находку назвали Eorhynchochelys sinensis, что переводится как "древняя черепаха из Китая с клювом".

"Эта впечатляюще большая окаменелость - очень захватывающее открытие, дающее нам еще один фрагмент паззла эволюции черепах", - говорит Ник Фрейзер, автор исследования из Национального музея Шотландии.

Судя по строению конечностей с большими когтями, черепаха была приспособлена к жизни на суше. А так как окаменелости нашли в морских отложениях, учёные предполагают, что она могла жить как на суше, так и в воде.

Ранее сообщалось, что учёные впервые нашли общего потомка неандертальца и денисовского человека.