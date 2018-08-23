Все статьиВсе новостиВсе мнения
Стиль жизни
Спецтемы
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиПолитикаЭкономикаМирУкраина
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологии и наукаАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Стиль жизни » Технологии и наука » Фото Учёные нашли скелет черепахи без панциря возрастом 228 миллионов лет

Фото Учёные нашли скелет черепахи без панциря возрастом 228 миллионов лет

<span class="label red">Фото</span> Учёные нашли скелет черепахи без панциря возрастом 228 миллионов лет
Скелет древнейшей черепахи. Национальный музей Шотландии, YU CHEN, IVPP

Черепаха могла жить как на суше, так и в воде

23.08.18 204
000

Останки черепахи нашли в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, пишет Science News.

Судя по неплохо сохранившемуся скелету, животное имело туловище длиной около 50 сантиметров,  большой клюв и хвост в два раза длиннее туловища. Хотя на скелете не обнаружили признаков наличия панциря, учёные не сомневаются, что он принадлежал именно черепахе.

Находку назвали Eorhynchochelys sinensis, что переводится как "древняя черепаха из Китая с клювом".

"Эта впечатляюще большая окаменелость - очень захватывающее открытие, дающее нам еще один фрагмент паззла эволюции черепах", - говорит Ник Фрейзер, автор исследования из Национального музея Шотландии.

Судя по строению конечностей с большими когтями, черепаха была приспособлена к жизни на суше. А так как окаменелости нашли в морских отложениях, учёные предполагают, что она могла жить как на суше, так и в воде.

Ранее сообщалось, что учёные впервые нашли общего потомка неандертальца и денисовского человека.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
При раскопках немецкого захоронения на Донбассе погиб человекУчёные впервые нашли общего потомка неандертальца и денисовского человекаЖившие 500 тыс. лет назад древние люди могли иметь руки, похожие на наши
Топ-10
  1. Недокомплект. Как остановить массовое увольнение военных из армии 16038
  2. Предательский отдых. Почему жители материковой Украины всё чаще посещают оккупированный полуостров 18962
  3. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 53278
  4. Провернуть нажитое. Как украинцы зарабатывают на кредитных картах 19516
  5. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 13085
  6. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 14013
  7. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 24371
  8. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 13588
  9. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 32504
  10. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 17718
  1. РФ накануне новых санкций скупила рекордных 26 тонн золота 12936 / 15255
  2. Учёные показали, как выглядела женщина, жившая 14 000 лет назад 12891 / 14704
  3. В Киеве второй раз за год расцвели каштаны 2375 / 2659
  4. Дайвер угодил за решетку после "катания верхом" на акуле 2151 / 2451
  5. Автобус, ехавший в Затоку, перевернулся в Молдове 1566 / 1678
  6. Самый прочный ледник Арктики начал таять 1432 / 1654
  7. В России сняли на видео посадку горящего пассажирского самолета 1089 / 1217
  8. В Венесуэле из-за землетрясения накренился небоскреб 954 / 1096
  9. Парламентські вибори 2019: політична корупція чи боротьба ідеологій 891 / 1010
  10. РФ хочет поднять со дна Баренцева моря ракету с ядерной установкой, - разведка США 826 / 932
  1. РФ накануне новых санкций скупила рекордных 26 тонн золота 37 / 15255
  2. Отложенная война. Несколько мыслей о Независимости Украины 12 / 1373
  3. Учёные показали, как выглядела женщина, жившая 14 000 лет назад 10 / 14704
  4. Родные декорации. Почему международные бренды все чаще снимают рекламу в Украине 9 / 1606
  5. В Киеве второй раз за год расцвели каштаны 8 / 2659
  6. Парламентські вибори 2019: політична корупція чи боротьба ідеологій 7 / 1010
  7. Мнимая угроза. С какими мифами о раке пора попрощаться 6 / 1473
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.