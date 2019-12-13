Ученые объяснили, почему зимой люди должны работать меньше

Исследования показывают, что человек нуждается в большем количестве сна в зимнее время

Исследователи считают, что в зимнее время людям нужно меньше работать, и тому есть научное обоснование. Об этом сообщает Wired.

По словам ученых, многие люди в зимний период времени испытывают недомогания из-за затяжных ночей и холодных, пасмурных дней. И это сказывается на производительности труда. Согласно статистике, январь и февраль являются наименее продуктивными месяцами в году.

Такая ситуация складывается из-за того, что часы человеческого тела не синхронизированы с периодами бодрствования и работы.

"Если наши биологические часы говорят, что просыпаться нужно в 09:00, потому что за окном пасмурный зимний день, но мы все равно встаем в 07:00, в таком случае, мы лишаемся полноценного сна", – говорит профессор психологии в Университете Суинберн Грег Мюррей.

Он также подчеркивает, что исследования в области хронобиологии, изучающие регулирование организмом фаз сна и бодрствования, подтверждают, что зимой потребности человека во сне меняются. Темпы современной жизни могут быть особенно тяжкими в эти месяцы.

Под биологическим временем подразумеваются циркадные ритмы – концепция, которую ученые используют для измерения внутреннего ощущения времени у людей. Иными словам, это 24-часовой таймер, который определяет, когда человеку лучше проснуться и заснуть.

"Организм любит делать эти вещи синхронно с биологическими часами, которые являются главным регулятором того, как на нас воздействует солнце", – объясняет Мюррей.

Множество гормонов и других химических веществ участвуют в регулировании биологических часов. Но особенно важным является солнце. Фоторецепторы, расположенные в глазах человека, известные, как ipRGC – чувствительны к синему свету, поэтому идеально подходят для калибровки циркадных ритмов. Имеются доказательства того, что эти рецепторы играют решающую роль в регулировании сна.

Исследования показывают, что зимой наши циркадные ритмы существенно отстают. Так, в этот период времени людям требуется больше времени на сон. Эксперименты в трех доиндустриальных общинах Южной Америки и Африки, где нет будильников, смартфонов и рабочего дня, показывают, что люди в течение зимы спят на час дольше. Данный эффект может усиливаться в регионах, где зимы холоднее и темнее.

Кроме этого, ученые выяснили, что именно зимой тело человека вырабатывает больше мелатонина, который контролируется циркадными ритмами. По сути, гормон является снотворным.

"У людей уровень мелатонина зимой гораздо выше, чем летом", – говорит хронобиолог Тиль Роеннеберг.

Исследователи считают, что лучший способ увеличить трудоспособность зимой заключается в том, чтобы позволить людям приходить на работу позже.

"Вы покажете лучшие результаты, начнете эффективнее проводить время на работе. Больничные дни также сократятся", – говорит Роеннеберг.

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