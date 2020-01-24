Памятная монета с лупой в придачу. В Швейцарии выпустят самую маленькую монету в мире

Монетный двор Швейцарии собирается поставить мировой рекорд

В Швейцарии собираются поставить мировой рекорд, выпустив самую маленькую памятную монету. Об этом сообщает Cnet.

Так, Монетный двор Швейцарии показал новую монету, на которой изображен знаменитый физик Альберт Эйнштейн с высунутым языком.

Правда, изображение настолько маленькое, что каждая мента будет продаваться с увеличительным стеклом, чтобы ее владельцы смогли рассмотреть гравировку на монете.

В швейцарском монетном дворе также сообщили, что размер монеты составляет 2,96 миллиметров, ее вес – 0,063 грамма.

Номинальная стоимость монетки составляет 26 центов США, но продаваться она будет за 205 долларов. Также уточняется, что всего таких монет будет выпущено 999 штук, включая увеличительное стекло к каждой из них.

Стоит подчеркнуть, что Швейцария уже не первый раз выпускает оригинальны памятные монеты. Например, швейцарская звезда тенниса Роджер Федерер стал первым живым человеком, который появился на швейцарских монетах. Всего было продано 33 тыс. серебренных монет с изображением теннисиста.

Как ранее сообщал Фокус: