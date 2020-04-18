Реальное количество заболевших COVID-19 может в 50-85 раз превышать официальные данные, — исследование

Реальный уровень распространения коронавируса может в 50-85 раз превышать количество официально подтвержденных случаев. К такому предположительному выводу пришла группа ученых из США (в том числе и из Стэнфордского университета), результаты их исследования опубликованы на сайте medRxiv. Ранее подобные результаты получили ученые в Нидерландах.

Американские ученые проверили наличие антител к вирусу SARS-CoV-2 у 3 330 жителей округа Санта-Клара в Северной Калифорнии. Добровольцев искали через рекламу в Facebook, нацеленную на репрезентативную выборку округа по демографическим и географическим характеристикам.

Наличие антител в крови человека может свидетельствовать о том, что ранее он переболел этой инфекцией, однако тесты на их наличие могут давать ложные результаты. По итогам исследования, ученые пришли к выводу, антитела к коронавирусу выработались у 2,49% - 4,16% населения в Санта-Кларе (разные модели показали разный процент).

"Эти оценки распространенности (COVID-19, - ред.) представляют диапазон от 48 000 до 81 000 человек, инфицированных в округе Санта-Клара к началу апреля, что в 50 - 85 раз превышает число подтвержденных случаев", - пишут авторы.

Статья авторов эксперимента опубликована в формате препринта. Она еще не была проверена и подтверждена медицинским сообществом.

Также эксперты предупреждают, что приведенные выводы в исследование необходимо проверять. Так, эпидемиолог из Бостонской детской больницы Джон Браунштейн рассказал американскому телеканалу CNBC, что для исследования привлекли добровольцев с помощью рекламы в Facebook, и это может привести к смещению результатов в сторону людей, разбирающихся в технологиях. При этом он отметил, что, в любом случае, количество зараженных людей превышает официальные цифры.

Напомним, что похожие результаты исследования получили и нидерландские медики. На основе результатов ежедневного анализа донорской крови они пришли к выводу, что 3% населения страны уже выработались антитела к коронавирусу. Если данные исследования верны, переболеть COVID-19 могли уже около 510 тыс. человек, что в 30 раз превышает официально подтвержденные случаи инфекции. По данным некоторых исследований, 50-70% всех инфицированных переносят инфекцию без симптомов

Как ранее сообщал Фокус:

По состоянию на утро 18 апреля количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире превысило 2 млн 243 тыс. человек. За сутки количество зараженных выросло на 87,5 тыс.

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что Европа все еще находится на пороге шторма пандемии коронавируса.