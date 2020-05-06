Генетики выяснили, что коронавирус начал мигрировать по планете с конца 2019 года

Ученые изучили мутации вируса, которые дали подсказки о его жизненном цикле

Новый генетический анализ вируса, вызывающего COVID-19, показывает, что коронавирус циркулировал среди людей с конца прошлого года уже на разных континентах. Об этом сообщает CNN.

В рамках исследования были взяты анализы у более чем 7600 пациентов со всего мира. Британские ученые изучили мутации в вирусе и обнаружили свидетельства его быстрого распространения. Но не нашли доказательство того, что вирус становится легче передаваемым или с большей вероятностью вызывает тяжелые симптомы.

"Вирус меняется, но это само по себе не означает, что он становится хуже", – говорит генетик из Университетского колледжа Лондона Франсуа Баллу.

Он с коллегами получили вирусную генетическую последовательность из глобальной базы данных, которую используют ученые со всего мира для обмена информацией. Исследователи изучили образцы, взятые в разное время и в разных местах. Так, исследователи пришли к выводу, что вирус впервые заразил человека в конце прошлого года.

"Это исключает любой сценарий, который предполагает, что SARSCoV-2 мог циркулировать задолго до того, как он был идентифицирован. В таком случаев, коронавирус заразил бы уже значительную часть населения", – отмечает Баллу.

И это плохая новость, говорит эксперт. Некоторые медики надеялись, что вирус циркулирует в течение многих месяцев и, возможно, заразил гораздо больше людей, чем сообщается. Надежда заключалась в том, что некоторые группы населения уже могут обладать иммунитетом.

"Все надеялись на это. Я тоже", – говорит Баллу.

Но выводы, сделанные его группой, опровергают такую теорию. По оценкам эксперта, лишь 10% населения Земли могло заразиться коронавирусом.

Многочисленные исследования показали, что новый коронавирус произошел от летучей мыши, но ему пришлось заразить другое животное, прежде чем перепрыгнуть на человека.

По словам ученых, вирусы совершают ошибки каждый раз, когда размножаются, и эти мутации являются молекулярными часами для отслеживания вирусов во времени и географии.

"Наши результаты соответствуют предыдущим оценкам и указывают на то, что все последовательности (генетические, – ред.) имеют общего предка к концу 2019 года, когда SARS-CoV-2 вторгся в человеческую среду", – пишет команда.

Образцы вируса, взятые со всех уголков мира, содержат множественные мутации, но похожи друг на друга.

Также было обнаружено доказательство того, что вирус заражал людей в Европе и США и других странах за несколько недель или даже месяцев до того, как были зафиксированы первые случаи в январе и феврале. Баллу подчеркнул, что найти нулевого пациента в любой стране будет невозможно.

"Все эти идеи о попытке найти нулевого пациенты бессмысленны, потому что их было слишком много", – говорит эксперт.

Он добавил, что пока невозможно сказать, становится ли вирус со временем более или менее летальным и заразным. Но отчеты о мутациях коронавируса важны для ученых, разрабатывающих лекарства и вакцины. Последние должны нацеливаться на части вируса, которые сохраняются на протяжении многих мутаций.