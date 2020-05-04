Лаборатория в Ухане – источник происхождения коронавируса, – Помпео

У американской разведки есть доказательства, что коронавирус, вызвавший пандемию Covid-19, распространился из лаборатории в Ухане, рассказал госсекретарь США Майк Помпео

У американской разведки есть "значительное количество доказательств" того, что коронавирус распространился из лаборатории китайского Уханя.

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео изданию ABC News.

По его словам, американские власти имеют доказательства того, что вспышка коронавируса началась именно с лаборатории в Ухане. При этом он заявил, что знаком с заявлениями ученых о природном происхождении вируса, основанными на анализе ДНК, и в их точности он не сомневается.

"Мы изначально говорили, что это вирус, который появился в китайском Ухане. Китай и раньше заражал мир, у них и раньше были лаборатории, которые не соответствуют стандартам. Это не первый раз, когда мир подвергся воздействию вируса, появившегося из-за ошибки в китайской лаборатории... Я могу заявить, что мы имеем значительный объем доказательств того, что это появилось из лаборатории в Ухане", – сказал Помпео.

Глава американского Госдепа добавил, что сейчас разведка собирает всю информацию относительно распространения коронавируса.

Кстати, президент США Дональд Трамп также заявлял, что коронавирус искусственно создали в лаборатории Института вирусологии в Ухане.

В свою очередь, китайское издание Global Times в редакционной статье прокомментировало слова Помпео, заявив, что у госсекретаря нет никаких доказательств того, что вирус произошел из лаборатории в Ухани, и что тот "блефует", пишет Reuters.

"Администрация Трампа продолжает беспрецедентную пропагандистскую войну, пытаясь помешать глобальным усилиям по борьбе с пандемией COVID-19", – говорится в редакционной статье.

Как ранее сообщал Фокус:

Разведка США еще в конце ноября сообщала, что в китайском городе Ухань возникла вспышка вируса, изменившая образ жизни и бизнес.

В Госдепе США заявили, что Китай скрывает от мира информацию о коронавирусе. И поэтому Китай якобы ставит под угрозу жизни многих людей по всему миру.

В середине апреля лояльный к Белому дому телеканал Fox News со ссылкой на "многочисленные источники, знакомые с деталями ранних действий правительства Китая и видевшие соответствующие документы" сообщил, что коронавирус лабораторным путем перенесли от летучей мыши к человеку в Ухане, а вспышка началась из-за несчастного случая.

При этом, как отмечают американские СМИ, в Китае уже происходили утечки опасных вирусов из лаборатории. Например, 2004 году в Пекине случилась вспышка "атипичной пневмонии" после нарушения правил безопасности в вирусной лаборатории.