NASA еще раз заплатит Роскосмосу $90 миллионов за место в "Союзе"

NASA собирается заплатить Роскосмосу 90 млн долларов за доставку своего космонавта на МКС. Об этом сообщает Forbes.

После запуска совместной миссии NASA и SpaceX на МКС было разговоров о том, что американское космическое агентство сократит свое сотрудничество с Роскосмосом. Но агентствам, как оказалось, не собираются прекращать партнерство.

NASA уже объявило, что отправит своего астронавта Кэтлин Рубинс на 6-месячную миссию на МКС в качестве бортинженера и члена экипажа Expedition 63/64. Вместо того, чтобы отправиться на МКС во время следующего запуска SpaceX за 55 млн долларов, Рубинс полетит с космодрома Байконур на космическом корабле "Союз МС-17". Вместе с ней на орбиту отправятся российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков. Запуск состоится 14 октября 2020 года.

Место для американского космонавта обойдется NASA в 90 млн долларов, как и во времена до запуска SpaceX Crew Dragon.

"Стоимость составляет 90 252 905,69 долларов США место в миссии осенью 2020 года, включая всю необходимые тренировки и подготовку к запуску, полету, посадке и неотложной помощи экипажу для длительной миссии, а также доставку грузов на станцию и обратно. Также включены вспомогательные услуги, связанные с запусками и посадками", – рассказала представитель NASA Стефани Ширхольц.

Также в NASA отметили, что коммерческие запуски экипажа США буду доступны в 2020/2021 и "дальнейшие покупки мест в "Союзе" не потребуются".

Отмечается, что Рубинс отправляется на "Союзе", так как не может присоединиться к американским астронавтам, которые полетят на МКС со SpaceX Crew Dragon 30 августа 2020 года.

"Для коммерческих миссий экипажа, NASA заключило контракт на четыре места на миссию. NASA использует дополнительное место в коммерческих миссиях экипажа, чтобы доставлять более 90 кг груза на МКС и обратно с каждой миссией", – добавила Ширхольц.

Исходя из того, что полет Рубин на "Союзе" будет последним, то Роскосмос может столкнуться с другой проблемой. Без финансирования NASA российской агентство может начать платить SpaceX и Boeing за места на борту.

"NASA ведет обсуждение с "Роскосмосом" о будущем "Союза" и операционных коммерческих пилотируемых миссиях, которые будут включать членов экипажа от США и космонавтов для продолжения безопасной работы космической станции. Ожидается, что космонавты смогут летать на Crew Dragon и Boeing Starliner и наоборот. Точные детали, как это будет происходить, мы сейчас обсуждаем", – добавила она.

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