Неожиданные последствия коронавируса. У пациента с COVID-19 случилась 4-часовая эрекция
62-летний мужчина попал в больницу в тяжелом состоянии, которое потребовало подключения к ИВЛ. Также у пациента был диагностирован ишемический приапизм, вызванный тромбом в крови
Американский журнал неотложной медицинской помощи опубликовал отчет о нестандартном симптоме COVID-19, который наблюдался у 62-летнего пациента. У мужчины на протяжении четырех часов наблюдалась эрекция полового члена. Об этом сообщает Forbes.
По данным Американской урологической ассоциации, "длительная эрекция полового члена" называется приапизмом. Она делится на два вида: ишемический приапизм, когда кровь не может покинуть половой член, и неишемический приапизм, при котором приток крови не очень хорошо регулируется.
Ишемический приапизм является неотложной медицинской ситуацией, поскольку состояние может привести к повреждению тканей.
Группа исследователей из Центра госпитальер де Версаль в Ле-Шене проанализировала необычный случай. Медики выяснили, что мужчина в первый раз обратился к врачу с жалобами на высокую температуру, сухой кашель, диарею и недомогание. Врач прописал ему несколько антибиотиков, но через два дня у пациента началась сильная отдышка. В итоге, у мужчины развилась дыхательная недостаточность, и он был госпитализирован для подключения к аппарату ИВЛ. Кровяное давление у мужчины также резко упало, что потребовало дополнительной терапии.
На компьютерной томографии легких пациента врачи увидели изменения, после чего был сделан тест на SARS-CoV2, который оказался положительным. Дальнейшее физическое обследование мужчины выявило "ранее незамеченный приапизм". Врачи пытались избавиться от симптомы, приложив на пенис лед, но это не помогло. Когда время эрекции приблизилось к 4 часам, медики приняли более решительные меры.
Медики взяли образец крови из полового члена пациента, в котором обнаружились темные сгустки крови и высокое содержание углекислого газа, а также низкое количество кислорода. По словам экспертов, когда кровь остается на одном месте и не может вернуться в легкие, кислород в ней истощается и кровь наполняется углекислым газом.
Врачам пришлось ввести лекарство этилэфрин в сосуды полового члена, чтобы расслабить их и увеличить приток крови. Такое лечение оказалось эффективным. Также мужчине давали препарат, разжижающий кровь два раза в день, чтобы предотвратить появление тромбов в дальнейшем. Спустя 14 дней пациент снова смог самостоятельно дышать без помощи ИВЛ.
Врачи предполагают, что такой неожиданный симптом появился из-за того, что многие пациенты, при COVID-19, страдают от появления тромбов в крови. Первые сообщения о таких последствиях коронавируса начали появляться еще в апреле 2020 года.
Как ранее сообщал Фокус:
- Врачи нашли сразу пять разновидностей коронавирусной сыпи. Несмотря на сделанное открытие, сыпь пока не входит в список симптомов коронавируса.
- В США расширили список симптомов коронавируса. Симптомы могут появиться на протяжении 2–14 дней после заражения.
- Также ученые выяснили, почему существует столько разных симптомов COVID-19. Исследователи предполагают, что ответ кроется в генах.
- Также ученые говорят, что до 70% зараженных коронавирусом могут не иметь симптомов болезни. Люди без симптомов, доля которых в общей массе инфицированных может достигать 55-70%, могут еще четыре недели незаметно для окружающих разносить коронавирус.