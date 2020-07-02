Неожиданные последствия коронавируса. У пациента с COVID-19 случилась 4-часовая эрекция

62-летний мужчина попал в больницу в тяжелом состоянии, которое потребовало подключения к ИВЛ. Также у пациента был диагностирован ишемический приапизм, вызванный тромбом в крови

Американский журнал неотложной медицинской помощи опубликовал отчет о нестандартном симптоме COVID-19, который наблюдался у 62-летнего пациента. У мужчины на протяжении четырех часов наблюдалась эрекция полового члена. Об этом сообщает Forbes.

По данным Американской урологической ассоциации, "длительная эрекция полового члена" называется приапизмом. Она делится на два вида: ишемический приапизм, когда кровь не может покинуть половой член, и неишемический приапизм, при котором приток крови не очень хорошо регулируется.

Ишемический приапизм является неотложной медицинской ситуацией, поскольку состояние может привести к повреждению тканей.

Группа исследователей из Центра госпитальер де Версаль в Ле-Шене проанализировала необычный случай. Медики выяснили, что мужчина в первый раз обратился к врачу с жалобами на высокую температуру, сухой кашель, диарею и недомогание. Врач прописал ему несколько антибиотиков, но через два дня у пациента началась сильная отдышка. В итоге, у мужчины развилась дыхательная недостаточность, и он был госпитализирован для подключения к аппарату ИВЛ. Кровяное давление у мужчины также резко упало, что потребовало дополнительной терапии.

На компьютерной томографии легких пациента врачи увидели изменения, после чего был сделан тест на SARS-CoV2, который оказался положительным. Дальнейшее физическое обследование мужчины выявило "ранее незамеченный приапизм". Врачи пытались избавиться от симптомы, приложив на пенис лед, но это не помогло. Когда время эрекции приблизилось к 4 часам, медики приняли более решительные меры.

Медики взяли образец крови из полового члена пациента, в котором обнаружились темные сгустки крови и высокое содержание углекислого газа, а также низкое количество кислорода. По словам экспертов, когда кровь остается на одном месте и не может вернуться в легкие, кислород в ней истощается и кровь наполняется углекислым газом.

Врачам пришлось ввести лекарство этилэфрин в сосуды полового члена, чтобы расслабить их и увеличить приток крови. Такое лечение оказалось эффективным. Также мужчине давали препарат, разжижающий кровь два раза в день, чтобы предотвратить появление тромбов в дальнейшем. Спустя 14 дней пациент снова смог самостоятельно дышать без помощи ИВЛ.

Врачи предполагают, что такой неожиданный симптом появился из-за того, что многие пациенты, при COVID-19, страдают от появления тромбов в крови. Первые сообщения о таких последствиях коронавируса начали появляться еще в апреле 2020 года.

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