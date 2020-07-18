Рыбы живут в кромешной тьме на глубине ниже 200 метров и поглощают до 99,5% света.

Ученые обнаружили сверхчерную рыбу, которая поглощает почти весь свет, позволяя ей эффективно скрываться в самых глубоких и самых темных частях океана. Это, по-видимому, более действенный метод, чем те, которые используют другие животные. К тому же, данная находка может помочь в развитии как оптических, так и маскировочных технологий. Об этом сообщает New Atlas.

Открытие было сделано группой ученых из Смитсоновского института и Университета Дьюка. Они обнаружили, что рыбы поглощают 99,5% всего света, становясь похожими на силуэты даже при прямом освещении. Более того, это был не один отдельный умный вид, так как данную технику обнаружили еще у 16 различных не взаимосвязанных видов.

Все эти рыбы живут в кромешной тьме на глубине ниже 200 м. Многие из них приспособились к этой среде обитания, производя свой собственный свет, называемый биолюминесценцией. Они его используют для привлечения партнеров, или же для освещения хищников и добычи, скрывающихся в темноте.

Так что смешение с черным фоном является эффективной стратегией выживания. Эта стратегия повышает шансы не быть съеденным и не пугает добычу, поскольку, почти весь свет который попадает на рыб, поглощается.

Ученые обнаружили доказательства того, что оба эти способа работают и помогают рыбам выживать. Для примера они описали двух рыб из разных семейств. Первая, из семейства Меламфаевых (Melamphaidae), использует свою маскировку, чтобы ее не съели другие животные, а также съемную чешую, которая может помочь ускользнуть от врага. Вторая, Атлантический идиакант (Idiacanthus atlanticus), в свою очередь, является существом с невероятно устрашающим видом, сочетая сверхчерную кожу, прозрачные, светоотражающие зубы с биолюминесцентной приманкой. Таким образом, ее собственный свет не отражается от кожи.

Чтобы точно узнать, как рыбам удалось так эффективно впитывать свет, команда внимательно изучила образцы, полученные из глубинных траловых сетей. Им удалось выяснить, что главной составляющей этого процесса является меланин, светопоглощающий пигмент, который также в разной степени приводит к потемнению человеческой кожи.

Оказывается, в коже этих рыб очень высокий уровень меланина, котрый устроен довольно интересным образом. Пигментные клетки состоят из плотно упакованных частиц, называемых меланосомами. Они расходуют очень мало света благодаря своим размерам, форме и расположению. То, что не поглощают сами, они отклоняют к другим меланосомам.

По словам ведущей научной сотрудницы Карен Осборн, они сделали, ̶ сверхэффективную и сверхтонкую световую ловушку.

"Свет не отскакивает назад, так же как и не проходит сквозь их тело. Он просто входит в этот пласт и исчезает", – говорит исследовательница.

Тот же принцип работает и в других сверхчерных структурах, как натуральных, так и искусственных, но по словам ученых, вариант с рыбой ̶ более эффективный и наглядный. К примеру, чтобы привлечь партнеров, некоторые Райские птицы сочетают в своей внешности чрезвычайно черные перья с яркой окраской. Поверхность этих перьев состоит из микроскопических структур, которые рассеивают свет между ними. Искусственные материалы, такие как "Vantablack" (Vertically aligned nanotube arrays), работают примерно таким же образом, рассеивая свет между углеродными нанотрубками.

Система на основе меланина, используемая рыбами, гораздо меньше и механически проще. Она может помочь в разработке будущих сверхчерных материалов, которые будут намного тоньше, долговечнее и дешевле, чем те, которые доступны сейчас.

"Это единственная известная нам система, которая ради контроля любого изначально не поглощенного цвета, использует сам пигмент. Вместо того чтобы создавать какую-то структуру, улавливающей свет, вы могли бы достичь такого же поглощения не только намного дешевле, но и сделать материал более надежным", ̶ говорит Осборн.