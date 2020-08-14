Пятое состояние вещества. Цифровые биты могут превысить число атомов на Земле

Физики-теоретики предупреждают о невидимом кризисе переизбытка цифровой информации. Половина массы нашей планеты может быть буквально преобразована в биты за предстоящие 225 лет.

Физики-теоретики предсказывают, что через определенный отрезок времени цифровых битов станет больше чем всех атомов на Земле. Об этом сообщает Cnet.

"Мы буквально постепенно меняем планету, и это невидимый кризис", – утверждает физик-теоретик из Портсмутского университета в Великобритании Мелвин Вопсон.

По его словам, наши цифровые технологии не только истощают природные ресурсы и производят выбросы парниковых газов. Вопсон подсчитал, что безудержный рост цифровых битов, производимых человечеством, приведет к тому, что они превысят количество атомов на Земле уже к 2170 году (при условии 50-процентного годового прироста создаваемых цифровых битов).

"Рост цифровой информации кажется действительно неудержимым. Согласно данным IBM и других источников, 90% сегодняшних данных в мире было создано только за последние 10 лет. В некотором смысле, нынешняя пандемия COVID-19 ускорила этот процесс, поскольку сейчас создается намного больше цифрового контента, чем когда-либо", – отмечает ученый.

Помимо истощения природных ресурсов планеты, Вопсон обращает внимание на другую теорию, которую он сформулировал в 2019 году. Теория признает информацию как пятое состояние материи.

"Фактически, "информация" – это не только пятое состояние вещества наряду с твердыми телами, жидкостью, газом и плазмой. Возможно, она доминирующая форма материи во Вселенной", – пишет ученый.

Его идея основана на работах Эйнштейна и ученых современности. Научное сообщество даже попыталось вычислить общую массу информации, которую производит человечество.

Согласно расчетам Вопсона, общая масса всей существующей информации, которую человечество производит за год, намного меньше одного зерна риса или примерно равна весу одной бактерии E. Coli (кишечная палочка, – ред.). Но ученых беспокоят темпы, с которыми люди накапливают все новые и новые цифровые биты. В экстремальном сценарии, когда объем цифровой информации растет на 50% ежегодно, половина массы нашей планеты может быть буквально преобразована в биты за предстоящие 225 лет.

"В этом контексте, если предположить, что проблема с ограниченными ресурсами планеты будет решена, можно представит себе мир, в основном моделируемый компьютером, в котором будут преобладать цифровые биты и компьютерный код", – подытожил ученый.

По оценкам аналитической компании IDC, ежегодные темпы роста объема цифровых данных составляет примерно 26%, что делает сценарий Вопсона не таким уж и далеким.

Правда, идеи Вопсона об информации как материи еще предстоит подтвердить экспериментально.