"Пускай твоя кровь кричит". В США начали выпускать клингонское кровавое вино из Star Trek

В США компания Wines That Rock решила выпустить вино для любителей Star Trek. Компания выпустила свою версию клингонского кровавого вина под названием Klingon Bloodwine. Об этом сообщает Cnet.

Вино будет продаваться через интернет. Производитель утверждает, что вино Klingon Bloodwine Cabernet Sauvignon 2018 имеет "сильный вкус, отливает ярким рубиновым цветом и содержит аромат темного шоколада".

Вино Klingon Bloodwine выпускается в коллекционной бутылке с рисунком и пробкой, запечатанной воском, которые отдают дань трем столпам клингонской культуры – честь, долг, традиции. В качестве особого подарка для фанатов пробки Bloodwine также содержат четыре разных клингонских пословицы.

Производители напоминают, что для распития вина придется также произнести традиционную клингонскую фразу: "Пускай твоя кровь кричит".

Кроме этого, компания выпускает новое вино, посвященное Объединенной федерации планет. По словам производителя, вино имеет аромат тропических фруктов и белого персика.

Каждая бутылка из ограниченной серии имеет индивидуальный номер и создана как дополнение к Old Vine Zinfandel United Federation of Planets. Коллекционная бутылка также имеет уникальный оттиск на бутылке, вдохновленный униформой Звездного флота.