Генетики не нашли мутаций в SARS-CoV-2, делающих его более заразным или смертельным

Исследователи проверили более 12 тыс. уникальных геномных мутаций.

Группа генетиков из Университетского колледжа Лондона проверила более 10 тыс. мутаций вируса SARS-CoV-2 и не нашла подтверждений того, что он стал более заразным. Об этом сообщает New Atlas.

С начала года появляются сообщения о том, что новый коронавирус снова мутировал и могли появиться штаммы, которые более заразны и смертельны. Но, по данным Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI), вирус постоянно мутируют, и подавляющее большинство этих изменений абсолютно никак не влияют на заразность и смертельность вируса.

"Мутация – это изменение генома вируса: набор генетических инструкций, содержащих всю информацию, необходимую вирусу для функционирования. Когда вирус реплицируется, этот набор инструкций необходимо скопировать, иногда в этом процессе появляются ошибки. В зависимости от того, где в геноме происходят ошибки, они могут оказывать отрицательное или положительное влияние на способность вируса к выживанию и размножению. Или, как это бывает в большинстве случаев, они могут вообще не иметь никакого влияния", – сообщают GAVI.

SARS-CoV-2, возможно, самый изученный вирус всех времен. С момента его появления в конце 2019 года ученые внимательно отслеживают его эволюцию. Люси ван Дорп из Института генетики Университетского колледжа Лондона с самого начала следила за геномными изменениями вируса.

"Количество геномов SARS-CoV-2, генерируемых для научных исследований, ошеломляет. На раннем этапе пандемии мы поняли, что нам нужны новые подходы для анализа огромных объемов данных в режиме, близком к реальному времени, чтобы выявить мутации в вирусе, которые могут повлиять на его передачу или тяжесть симптомов", – говорит ван Дорп.

В новом исследовании группа изучила масштабный набор данных вирусных геномов более чем 40 тыс. человек из 99 стран. В ходе исследования было обнаружено 12706 уникальных геномных мутаций, и в конечном итоге, выделено 185 специфических мутаций, которые повторялись как минимум в трех случаях. Повторяющиеся независимые мутации важны, так как они могут говорить о попытках вируса адаптироваться.

Среди выделенных мутаций команда не смогла найти ту, которая могла бы быть более заразной.

"На сегодняшний день ни одна из 185 повторяющихся мутаций в популяции SARS-CoV-2, статистически значимо не связана с передачей. Таким образом, подавляющее большинство мутаций в основном нейтральны в контексте передачи и жизнеспособности вируса", – говорят авторы работы.

Ученые предполагают, что вирус мог достичь своей оптимальной формы к моменту, когда за ним только начали следить в январе. Ведущий автор исследования Франсуа Баллу говорит, что после того, как вирус впервые перешел на человека, произошел короткий период оптимизации. Этот период вполне мог наступить в конце 2019 года, прежде чем вирус начал свое путешествие по миру.

"Мы вполне могли пропустить этот период ранней адаптации вируса у людей. Ранее мы предполагали, что SARS-CoV-2 перешел на людей в октябре или ноябре 2019 года, но первые имеющиеся у нас геномы относятся к концу декабря. К тому времени, у вируса уже могли появиться мутации, имеющие решающее значение для передачи вируса среди людей", – говорит Баллу.