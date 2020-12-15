Ученые обнаружили неизвестный вид динозавров

Немецкие ученые открыли вид динозавров, отличающийся весьма специфическим внешним видом. Останки существа сохранились в Бразилии в известняковых отложениях.

Международная группа ученых во главе с профессором Дэвидом Мартиллом и исследователем Робертом Смитом из Портсмутского университета и профессором Дино Фреем из Государственного музея естественной истории в Карлсруэ, Германия, открыли новый вид динозавров со странными шипами, торчащими из плеч, пишет University of Portsmouth.

Этот вид, Ubirajara jubatus, был размером с курицу, с гривой на спине и жесткими шипами или лентами, которые торчали из плеч и назад, — черты, никогда ранее не встречавшиеся в летописи окаменелостей. Считается, что его яркие черты нужны были, чтобы ослепить красотой представителей своего вида или запугать врага. Также они проливают свет на то, как птицы, такие как павлины, получили свою способность распускать хвост.

"Эволюционный успех — это больше, чем просто выживание. Чтобы передать свои гены, нужно еще и хорошо выглядеть", — говорит ведущий автор Роберт Смит.

По его словам, главной особенностью этого зверя является наличие двух очень длинных и жестких лент с обеих сторон плеч, которые, вероятно, использовались для демонстрации, привлечения партнера, соперничества между самцами или для отпугивания врага. Доказать, что это самец, нельзя, но, учитывая несоответствие между самцами и самками птиц, похоже, что образец был самцом, причем молодым, что довольно необычно.

Ленты — это не чешуя или мех, и не перья в современном смысле этого слова. Похоже, это структуры, уникальные для этого животного.

"Это такие экстравагантные черты для такого маленького животного, и совсем не то, что мы могли бы предсказать, если бы у нас был только скелет. Нам непонятно, зачем украшать себя так, чтобы быть более заметным как для жертвы, так и для потенциальных хищников", — добавил Роберт Смит.

Современные птицы славятся своим сложным оперением и особенным поведением для привлечения партнеров. Хвост павлина или ярко окрашенные самцы райских птиц являются хрестоматийными примерами этого. Ubirajara jubatus показывает, что эта склонность к хвастовству является не уникальной птичьей характеристикой, а чем-то, что птицы унаследовали от своих предков — динозавров.

Ubirajara jubatus жил около 110 млн лет назад, во время мелового периода, и тесно связан с европейским юрским динозавром Compsognathus. Часть длинной густой гривы, спускающейся по спине животного, сохранилась почти нетронутой. Лапы также были покрыты меховыми нитями.

Считается, что грива контролировалась мышцами, которые позволяли ей подниматься, аналогично тому, как собака поднимает шерсть, а дикобраз поднимает шипы, когда ему угрожают.

"Любое существо с подвижными волосами или перьями в качестве прикрытия тела имеет большое преимущество в том, что оно упрощает контур тела для более быстрой охоты или побега, а также для улавливания или выделения тепла", — отметил профессор Мартил.

Причем грива - не единственная необычная особенность. Исследователи описывают как "загадочные" длинные плоские жесткие ленточки из кератина на плечах существа, каждая из которых имеет небольшой острый гребень, идущий по середине. Эти ленты были расположены так, чтобы не ограничивать свободу движений его лап, поэтому они не ограничивали бы способность животного охотиться.

Смит утверждает, что сложное оперение Ubirajara могло повысить его шансы на выживание.

"Мы знаем, что у многих динозавров были костяные гребни и шипы, которые, вероятно, использовались для демонстрации, но у живых птиц они наблюдаются редко. У них гребешки сделаны из перьев. Этот маленький динозавр дает некоторое представление о том, почему так может быть", — утверждает Смит.

Кость требует много энергии для роста и поддержания тела, кроме того она довольно тяжелая и может стать причиной серьезных травм в случае перелома. Кератин — вещество, из которого состоят волосы, перья и чешуя, гораздо лучшая альтернатива для такого маленького животного. Кератин менее затратен для производства, он легкий, гибкий и его можно регулярно заменять в случае повреждения.

"Ubirajara — самый примитивный из известных динозавров, обладающий покровными структурами отображения. Он представляет собой революцию в общении динозавров, последствия которой мы все еще можем наблюдать сегодня у живых птиц", — подчеркнул ученый.

К этому выводу исследователи пришли благодаря идеально сохранившимся окаменелостям, среди которых оказались не только кости, но и мягкие ткани — кожа и эти кератиновые шипы-отростки.

Окаменелости динозавра были найдены в бразильской формации Крато, мелководном внутреннем море, образовавшемся около 110 миллионов лет назад. Он также стал первым динозавром нептичьего происхождения, обнаруженный на древнем суперконтиненте Гондвана с сохранившейся для исследований кожей.

Напомним, что осенью ученые обнаружили окаменевший скелет птицы возрастом 68 млн лет, у которой голова была похожа на велоцираптора, а клюв, как у тукана. Птица размером с ворону жила на северо-западе Мадагаскара.