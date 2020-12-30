ТОП-10 научных открытий 2020 года, которые захватывают дух

Фокус собрал топ-10 научных открытий, которые стали самыми запоминающимися в этом году, а в некоторых случаях оказались "гигантским скачком для всего человечества"

Доисторический зверь

В Якутии найден доисторический пещерный медведь, который вмерз в лед примерно 39 тыс. лет назад. Его останки обнаружили археологи в вечной мерзлоте. Туша прекрасно сохранилась благодаря льду, остались целыми даже нос, зубы и внутренние органы животного.

"Это первая и единственная в своем роде находка — целая туша медведя с мягкими тканями", — рассказала научная сотрудница Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова.

Вид древних медведей, названный Ursus spelaeus, жил во время последнего ледникового периода и вымер 15 тыс. лет назад.

Тайна Бетельгейзе

В декабре 2019 года одна из самых ярких звезд на ночном небе, Бетельгейзе, странным образом погасла. Такое поведение звезды заставило ученых предположить, что вскоре мы станем свидетелями взрыва сверхновой, так как Бетельгейзе подходит к концу своего существования.

Несмотря на такие мрачные прогнозы, звезда снова появилась на небосводе как ни в чем не бывало. После этого ученые NASA провели исследование и выяснили, что звезда всего лишь "отрыгнула": Бетельгейзе выпустила струю плазмы, которая остыла и превратилась в облако звездной пыли. Именно это облако на время заблокировало свет звезды.

Нейрочип для мозга

В августе проект Илона Маска презентовал свой мозговой имплант, который в будущем сможет вылечить слепоту, паралич, глухоту, психические заболевания, а также создать симбиоз человеческого мозга и искусственного интеллекта.

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Первых два нейрочипа подключили к подопытным свиньям. По мнению Маска, людям необходимо слиться с искусственным интеллектом отчасти для того, чтобы избежать сценария, при котором ИИ станет настолько мощным, что уничтожит человечество.

Основная цель имплантируемых устройств — подключить человеческий мозг к интуитивно понятному машинному интерфейсу. Устройство состоит из крошечного зонда, содержащего более 3000 электродов, прикрепленных к гибким нитям, тоньше человеческого волоса. Они могут контролировать активность 1000 нейронов мозга.

Загадки Стоунхенджа

В Англии археологи выяснили происхождение некоторых валунов, из которых состоит Стоунхендж. Открытие породило еще больше вопросов, связанных с 5000-летним строением.

Как оказалось, валуны из песчаника высотой 9 м, называемые сарсенсами, были взяты из близлежащего лесного массива. Это значит, что строителям Стоунхенджа пришлось тащить валуны весом более 22 т примерно 24 км.

"Если вдуматься, то это настоящее безумие", — говорит ведущий автор исследования, археолог Дэвид Нэш.

Первый коммерческий

Корабль SpaceX совершил первый в мире коммерческий космический полет с экипажем. Crew Dragon доставил на МКС двух астронавтов NASA — Роберта Бенкена и Дагласа Херли.

Миссия стала успешной демонстрацией возможностей частной компании SpaceX для полетов человека в космос. Успех миссии — результат десятилетних усилий NASA и коммерческих партнеров по возобновлению собственных запусков астронавтов.

Вода на Марсе

В этом году воду нашли на Марсе, карликовой планете Церера и Луне. До прошедшего августа ученые никак не могли объяснить пятна соленой корки на поверхности Цереры, вращающейся между Марсом и Юпитером. Но новое исследование показало, что вода, вероятно, просочилась на поверхность из подземного океана глубиной 40 км и шириной сотни километров.

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На Марсе обнаружили соленые озера под ледниками на южном полюсе. В этих водоемах вода крайне соленая, но, по словам ученых, может содержать примитивные формы жизни.

Несколько месяцев назад NASA также объявила, что вода найдена на поверхности Луны. Доступ к H2O на лунной поверхности может стать ключом к амбициозным целям по созданию постоянной базы на спутнике, а также пригодится в рамках миссий на Марс. Луна может стать подобием заправочной станции для исследований дальнего космоса.

Пыль с астероидов

Зонд NASA собрал с поверхности астероида Бенну образцы пыли и камней, чтобы доставить их на Землю. Миссия OSIRIS-REx запущена в 2016 году и достигла Бенну в 2018-м.

20 октября 2020 года зонд удачно спустился на астероид и собрал более 900 г образцов, которые вернутся на Землю в 2023 году. Ученые ожидают, что полученный материал раскроет секреты происхождения Солнечной системы.

В это же время Япония получила образцы астероида Рюгу. Миссия Hayabusa-2 отправилась к космической скале в 211 млн км от Солнца. 6 декабря космический аппарат сбросил образец астероида на территорию Австралии и отправился в дальний космос с новым заданием. В Японском космическом агентстве подтвердили, что в капсуле есть не только образцы почвы, но и инопланетный газ.

Мумии из города мертвых

В некрополе Древнего Египта Саккаре археологи обнаружили невероятно огромное захоронение саркофагов. На данный момент там найдено более 160 мумий, погребенных примерно 2500 лет назад.

Первый тайник обнаружен в сентябре на глубине 10 м, где покоились 13 мумий. Исследователи также нашли различные артефакты в раскопанных гробницах и множество мумий животных.

Древнее Солнца

Ученые обнаружили и изучили метеорит, который упал на территории Австралии. Внутри него обнаружена древняя звездная пыль — самый старый твердый материл, когда-либо обнаруженный на Земле.

По словам исследователей, фрагменты метеорита содержат частицы звездной пыли возрастом от 5 до 7 млрд лет. Это древнее нашего Солнца, которому около 4,6 млрд лет. Открытие подтверждает теорию о том, что большинство звезд в нашей галактике формировались не постепенно, а в результате неизвестного события, произошедшего 7 млрд лет назад.

Жизнь на Венере

В атмосфере Венеры найдены следы фосфина — газа, который производят анаэробные микробы на Земле. Авторы открытия утверждают, что фосфин может появляться в ходе извержения вулканов или ударов молний, но не в таком количестве, как на Венере. Это значит, что на Венере тоже могла быть жизнь, схожая с земной. Открытие пока квалифицировано как "предварительное".