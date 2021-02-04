Черные и белые защитные маски кажутся людям самыми безопасными – исследование

В США решили выяснить, какие цвета масок считаются самыми "надежными"

С тех пор, как разразилась пандемия COVID-19, компании производят маски любых форм и размеров — от классического респиратора N95 до прозрачных масок для слабослышащих и тканевых масок с узорами и цветами.

Об этом сказано в материале издания Fastcompany, посвященном вопросам лучшей защиты от коронавирусной инфекции.

"В целях безопасности вам следует использовать респиратор N95, или подумайте о том, чтобы удвоить свою маску. Если вы хотите, чтобы окружающие чувствовали себя в безопасности, лучший вариант – черная маска, согласно исследованию, проведенному профессором Джихан Кобаноглу из бизнес-колледжа Мума Университета Южной Флориды", – говорится в статье.

Издание пишет, что после тестирования обнаружилось, что с помощью черно-белых масок люди выглядят немного безопаснее и привлекательнее, чем те, кто использует маски других цветов.

Для проведения исследования была составлена анкета. Сначала испытуемых просили представить себя сидящими в одном из нескольких общественных местах, например, в банке, казино или продуктовом магазине. Затем было показано фото одного из множества разных людей в разных масках. Испытуемые оценивали этих людей по самым разным категориям, включая благодарность, привлекательность, тревогу и доверие.

"Наше исследование показало, что людям все равно, носят они маску или нет, это не делает кого-то красивее или уродливее. Черно-белые маски имели несколько более высокие оценки, чем синие хирургические маски, маски с красочным узором или прозрачные маски. Но по большей части эти различия были размытыми", – говорит Джихан Кобаноглу

Касаемо того, насколько безопасно человек чувствует себя рядом с кем-то во время COVID-19, черные маски с небольшим отрывом вытесняли все другие варианты.

"Если бы я суммировал наши выводы с помощью цветов, цвета не имели бы значения. Белый, синий, черный или цветной – все они почти равны в том, как они воспринимаются потребителями", – говорит профессор.

По его мнению, черные маски получили самые высокие оценки с точки зрения безопасности в связи с тем, что люди предполагают, что черный цвет делает объект менее проницаемым и более твердым. Касаемо белых масок, люди скорее всего думают, что они более чистые.

"Это прекрасный пример того, что наши инстинкты относительно продуктов не обязательно соответствуют эффективности. Потому что, конечно, цвет маски не делает ее более или менее безопасной. Его посадка и материалы имеют значение", – резюмируют авторы материала.

Напомним, 2 декабря ВОЗ ужесточила требования по поводу ношения масок. Теперь маски рекомендуется носить, как дополнительное средство защиты как внутри помещений, так и на улице, где невозможно соблюдать дистанцию как минимум в 1 метр.

В свою очередь, французская академия врачей выпустила новое руководство, в котором для борьбы с распространением COVID-19 рекомендуется не разговаривать во время поездок в общественном транспорте.

А ведущий инфекционист США и медицинский советник Джо Байдена, доктор Энтони Фаучи заявил, что для большей защиты имеет смысл носить сразу две маски.

"У нас постоянно спрашивают, имеет ли смысл носить две маски? Центр по контролю заболеваний дает свои рекомендации основываясь на данных. Сейчас в центре исследуют вопрос о ношении нескольких масок. На данный момент рекомендаций нет. … Тем не менее нет ничего плохого в использовании двух масок как физического барьера от коронавируса", — говорит он.