Чорні та білі захисні маски здаються людям найбезпечнішими — дослідження

У США вирішили з'ясувати, які кольори масок вважаються "надійними".

З тих пір, як спалахнула пандемія COVID-19, компанії виробляють маски будь-яких форм і розмірів — від класичного респіратора N95 до прозорих масок для людей з вадами слуху й тканинних масок із візерунками та кольорами.

Про це сказано в матеріалі видання Fastcompany, присвяченому питанням кращого захисту від коронавірусної інфекції.

"З метою безпеки вам слід використовувати респіратор N95, або подумайте про те, щоб подвоїти свою маску. Якщо ви хочете, щоб навколишні відчували себе в безпеці, кращий варіант — чорна маска, згідно з дослідженням, проведеним професором Джихан Кобаноглу з бізнес-коледжу Мума Університету Південної Флориди", — йдеться в статті.

Видання пише, що після тестування виявилося, що за допомогою чорно-білих масок люди виглядають трохи безпечніше і привабливіше, ніж ті, хто використовує маски інших кольорів.

Для проведення дослідження створили анкету. Спочатку випробовуваних просили уявити себе сидячими в одному з декількох громадських місцях, наприклад, у банку, казино або продуктовому магазині. Потім було показано фото одного з безлічі різних людей в різних масках. Випробовувані оцінювали цих людей за різноманітними категоріям, враховуючи подяку, привабливість, тривогу та довіру.

"Наше дослідження показало, що людям все одно, носять вони маску чи ні, це не робить когось гарнішим або потворнішим. Чорно-білі маски мали дещо вищі оцінки, ніж сині хірургічні маски, маски з барвистим візерунком або прозорі маски. Але здебільшого ці відмінності були розмитими", — говорить Джихан Кобаноглу.

Що стосується того, наскільки безпечно людина почуває себе поряд із кимось під час COVID-19, чорні маски з невеликим відривом витісняли всі інші варіанти.

"Якби я підсумовував наші висновки за допомогою кольорів, кольори не мали б значення. Білий, синій, чорний або кольоровий — усі вони майже рівні в тому, як вони сприймаються споживачами", — говорить професор.

На його думку, чорні маски отримали найвищі оцінки з точки зору безпеки в зв'язку з тим, що люди припускають, що чорний колір робить об'єкт менш проникним і більш твердим. Що стосується білих масок, люди швидше за все думають, що вони чистіші.

"Це прекрасний приклад того, що наші інстинкти щодо продуктів не обов'язково відповідають ефективності. Тому що, звичайно, колір маски не робить її більш-менш безпечною. Його посадка і матеріали мають значення", — резюмують автори матеріалу.

Нагадаємо, 2 грудня ВООЗ посилила вимоги щодо носіння масок. Тепер маски рекомендується носити, як додатковий засіб захисту як всередині приміщень, так і на вулиці, де неможливо дотримуватися дистанції як мінімум в 1 метр.

Зі свого боку, французька академія лікарів випустила нове керівництво, в якому для боротьби з поширенням COVID-19 рекомендується не розмовляти під час поїздок у громадському транспорті.

А провідний інфекціоніст США і медичний радник Джо Байдена, доктор Ентоні Фаучи заявив, що для більшого захисту є сенс носити відразу дві маски.

"У нас постійно запитують, чи є сенс носити дві маски? Центр із контролю захворювань дає свої рекомендації грунтуючись на даних. Зараз у центрі досліджують питання про носіння декількох масок. Наразі рекомендацій немає. ...проте немає нічого поганого у використанні двох масок як фізичного бар'єру від коронавірусу", — говорить він.