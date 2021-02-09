Компания Expanscape создала ноутбук с 7 мониторами

Aurora 7 создан для профессионального использования

Британская компания Expanscape создала прототип ноутбука под названием Aurora 7, к шасси которого прикреплены шесть дополнительных дисплеев, выходящих во все стороны от главного экрана: каждый из них показывает свои окна и приложения.

На основном 17,3-дюймовом дисплее 4K установлены еще три экрана того же размера и разрешения, над левым и правым дисплеями находится один семидюймовый монитор с разрешением 1200 пикселей. Еще один семидюймовый сенсорный дисплей с разрешением 1200 пикселей установлен в подставку для запястий, сообщает The Verge.

Ноутбук весит 11,8 кг, за его работу отвечает процессор AMD Ryzen 9 3950x или Intel Core i9-10900k в паре с памятью DDR4 объемом до 128 Гб.

[ + – ] Aurora 7

Новинка снабжена видеокартой GeForce RTX 2070, двумя отсеками для М.2-накопителей и двумя лотками для 2,5-дюймовых дисков с максимально возможным объемом в 8 Тб.

При нормальной нагрузке разработчики обещают 2 часа 20 минут беспрерывной работы ноутбука на одном заряде.

Ранее сообщалось, что Apple работает над созданием MacBook и iPhone из сверхпрочного материала — титана.

Также компания Apple получила патенты на двустороннюю беспроводную зарядку, интегрированную в панель корпуса MacBook. Согласно технической документации, устройство позволит заряжать iPhone, iPad и Apple Watch.

Согласно сообщению источников, близким к Intel и Lenovo, компании презентуют новую версию ноутбука со складным экраном во второй половине 2021 года.