Компанія Expanscape створила ноутбук з 7 моніторами

Aurora 7 створений для професійного використання

Британська компанія Expanscape створила прототип ноутбука під назвою Aurora 7, до шасі якого прикріплені шість додаткових дисплеїв, які виходять на всі боки від головного екрану: кожен з них показує свої вікна і додатки.

На основному 17,3-дюймовому дисплеї 4K встановлені ще три екрани того ж розміру і розширення, над лівим і правим дисплеями розташований один семидюймовий монітор з роздільною здатністю 1200 пікселів. Ще один семидюймовий сенсорний дисплей з роздільною здатністю 1200 пікселів встановлений у підставку для зап'ясть, повідомляє The Verge.

Ноутбук важить 11,8 кг, за його роботу відповідає процесор AMD Ryzen 9 3950x або Intel Core i9-10900k в парі з пам'яттю DDR4 об'ємом до 128 Гб.

[ + – ] Aurora 7

Новинка забезпечена відеокартою GeForce RTX 2070, двома відсіками для М.2-накопичувачів і двома лотками для 2,5-дюймових дисків з максимально можливим обсягом 8 Тб.

За нормального навантаження розробники обіцяють 2 години 20 хвилин безперервної роботи ноутбука на одному заряді.

Раніше повідомлялося, що Apple працює над створенням MacBook і iPhone з надміцного матеріалу — титану.

Також компанія Apple отримала патенти на двосторонню бездротову зарядку, інтегровану в панель корпусу MacBook. Відповідно до технічної документації, пристрій дозволить заряджати iPhone, iPad і Apple Watch.

Згідно з повідомленням джерел, близьких до Intel і Lenovo, компанії презентують нову версію ноутбука зі складним екраном у другій половині 2021 року.