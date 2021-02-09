В Twitter готовятся ввести платные функции для пользователей, – СМИ

Соцсеть планирует брать плату за отключение рекламы в ленте и эксклюзивный контент.

Социальная сеть микроблогов Twitter планирует внедрить несколько платных функций для пользователей, чтобы снизить зависимость от рекламных доходов. Об этом пишет Bloomberg.

По информации агентства, соцсеть анализирует возможность ввода платы за сервис Tweetdeck, позволяющий просматривать сразу несколько лент.

Кроме того, соцсеть рассматривает возможность сделать платными такие функции:

возможность выбирать цвет, хэштеги и стикеры для профилей и твитов;

отключение рекламы в ленте;

эксклюзивный контент (например, рассылка новостей бизнеса);

возможность скачивать видео в более хорошем качестве;

верификация аккаунта.

По данным издания, в Twitter долго не решались вводить платные опции. Однако сейчас топ-менеджмент компании считает, что это может обеспечить соцсети финансовую стабильность.

Отметим, Twitter после приобретения платформы Revue запустила приложение в тестовом режиме, предоставив возможность пользователям создавать свои собственные новостные рассылки. Но позже стало известно, что запуск Twitter-платформы для публикации информационных бюллетеней Revue откладывается.

Ранее пользователи Telegram получили возможность перенести в мессенджер историю переписки из других приложений, в том числе WhatsApp.